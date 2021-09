Gestion des risques de catastrophe naturelle : l'impact positif des 23,1 millions de dollars versés par le groupe ARC à l’État.

Dans le cadre de la visite officielle du Groupe African Risk Capacity (ARC) au Sénégal, la mutuelle panafricaine de gestion des risques, a organisé ce vendredi 17 Septembre 2021, une conférence de presse pour présenter les résultats de cette visite. Une occasion pour le directeur du groupe Ibrahima Cheikh Diongue de féliciter le Gouvernement du Sénégal pour la solide collaboration ainsi que la bonne gestion des primes d’assurance versées pour la couverture des populations affectées par les récentes sécheresses. Le Groupe ARC a également signé des protocoles d’accord avec UN Women et l’Institut Pasteur de Dakar, pour une meilleure prise en compte de l’aspect genre dans ses différentes interventions et un renforcement de ses capacités de préparation et de réponse face aux flambées épidémiques.



Cette visite officielle du Groupe ARC a permis de voir l’impact positif du versement de 23,1 millions de dollars accordé au Gouvernement du Sénégal en 2019 et qui a été mis en œuvre en 2020. Cette aide a pris la forme d’une assistance nutritionnelle en faveur de 723,839 personnes touchées par les déficits pluviométriques de la campagne agricole 2019/2020 ainsi que d’une assistance pour 370.500 têtes de bétail.



En outre, le directeur du groupe ARC est allé à la rencontre des bénéficiaires afin d’échanger avec eux et constater l’impact positif de l’assistance du Groupe ARC.



À en croire Ibrahima Cheikh Diongue, outre la couverture d’assurance qu’elle offre, le Groupe ARC prévoit également de lancer un nouveau produit destiné à aider les pays membres à lutter contre les inondations...