Gestion des déchets, parc forestier, urbanisme : Abdou Karim Sall et Abdoulaye Seydou Sow mutualisent leurs efforts

Dans le cadre des missions respectives qui leur ont été confiées par le Chef de l’État, les ministres en charge de l’urbanisme, de l’hygiène publique Abdoulaye Seydou Sow et Abdou Karim Sall en charge de l’environnement et du développement durable (MEDD) ont tenu une réunion de travail en présence de la secrétaire d’État en charge du logement, Victorine Ndeye. Il était question en effet, selon le MEDD de partager les mesures à tenir concernant certaines de leurs attributions.



Deux ministères proches « liés par une communauté de destin », prêts à travailler ensemble et d’exécuter certaines des volontés du Chef de l’État, a indiqué l’ancien DG du COUD, qui révèle que la réunion leur a permis d’éplucher ensemble la gestion de plusieurs dossiers. C’est le cas du parc forestier où toutes les mesures administratives et techniques à prendre ont été définis, a-t-il fait savoir. Sur ce dossier toujours, la signature d’un arrêté interministériel devrait intervenir très prochainement, a révélé Abdou Karim Sall. Des réunions périodiques ont été aussi arrêtées entre les deux équipes ministérielles, et qui devraient se tenir tous les trois mois.