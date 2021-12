Gestion des crises alimentaires : mise en place du Comité national de veille citoyenne et parlementaire (CNVCP) sur l'application de la charte du PREGEC au Sénégal…

L’Afrique de l’Ouest, une région marquée par la fragilité de ses systèmes d'information sur la SAN est menacée par des crises alimentaires récurrentes. Ce qui explique la mise en place de la charte du PREGEC, un instrument pour améliorer la coordination et l'efficacité dans la prévention et la gestion des crises alimentaires.



À rappeler que le secteur privé et les parlementaires présents à cet atelier ont magnifié la mise en place du comité national de veille citoyenne et parlementaire sur l'application de la charte PREGEC au Sénégal pour l’atteinte d’une sécurité alimentaire durable en milieu rural.