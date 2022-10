À la RTS, deux camps s'opposent. Les uns dénoncent la gestion de l'actuel DG, Racine Talla, et les autres au contraire, saluent le management stratégique de chaîne de leur leader.



Parmi ces derniers, Mamadou Diagne, journaliste, responsable de la Cellule digitale de la Rts. Dans une tribune à la presse, il prend le contre-pied des détracteurs du DG, qui ont fini de ternir l'image de la boîte.



En effet, selon lui, "à en croire certains qui font le tour des médias pour relayer des contrevérités, la RTS est une coquille où les employés travaillent dans un climat d’animosité et où le Directeur général applique une dictature dans sa gestion. Il est important que l’opinion publique puisse faire la part des choses dans cette campagne de dénigrement menée par des agents de mauvaise foi", estime M. Diagne.



À l'en croire, au quotidien, "les agents vaquent sereinement à leurs occupations et s’acquittent convenablement de leurs devoirs professionnels. Des travailleurs avec des horaires bien précis et des responsabilités n’ont guère le temps de faire le tour des télévisions pour espérer qu’une certaine presse dénigre un homme intègre, un homme qui n’a pour préoccupation que l’avancement de la boite. M. Racine Talla est un visionnaire dans le management de l’entreprise."



Toujours selon lui, "grâce à une gestion collégiale, des acquis considérables ont été notés à la RTS. En interne, sur le plan du capital humain, de valeureux travailleurs ont été promus et la direction s’attèle à mettre son monde dans les meilleures conditions possibles. Aujourd’hui, ces efforts consentis se reflètent dans les programmes de la télévision et de la radio. La RTS est la seule chaîne de radio et de télévision qui parle toutes les langues, fait le tour du Sénégal et donne la parole à tout le monde : tous les Sénégalais sont interrogés sans distinction d'obédience confessionnelle, ethnique ou politique".



Voilà qui justifie selon lui, que les programmes sont suivis et appréciés et que la RTS diffuse des compétitions internationales et attire des annonceurs.

Comme mérite du DG Racine Talla, Diagne souligne sa politique d'emploi destinée à la jeunesse.



En effet, dira-t-il, "l'avènement de Racine Talla à la tête de la RTS a coïncidé avec les appels à candidatures, une véritable révolution pour qui connaissait la RTS avant 2012 !" a-t-il conclu...