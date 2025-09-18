Gestion de l’État / L'Afp exprime sa vive préoccupation : "Le plan de redressement annoncé est plombé dés le départ par le manque de concertation".

Dans un communiqué transmis à Dakaractu, la Direction Collégiale de l'Alliance des Forces de Progrès (AFP) informe s'être réunie le 18 septembre 2025. Ainsi, abordant le premier point de l’ordre du jour, "la Direction Collégiale a exprimé sa vive préoccupation au sujet de la gestion de l’État. La situation économique du pays traverse des zones de turbulences inédite. Elle est d'autant plus grave que les autorités gouvernementales sont dans un tâtonnement sans fin pour trouver le bout du tunnel. Le plan de redressement annoncé est plombé dès le départ par le manque de concertation et la volonté affichée du gouvernement d’exercer une pression fiscale déraisonnable sur les populations, notamment les plus démunies. C’est le cas de cette taxe sur les transactions digitales, qui aura un impact négatif immédiat sur le secteur, en entrainant la baisse de l’activité et la perte d’emplois. Ces chômeurs vont s’ajouter aux 30.000 travailleurs du public licenciés, sans compter les conséquences sociales provoquées par l'arrêt des chantiers du BTP", a-t-elle regretté.

La DC de l'Afp d'ajouter : "Par ailleurs, les errements d’une communication et d’une diplomatie hasardeuses nous ont valu bien des déboires, notamment dans la note du Sénégal et ses relations tumultueuses avec le FMI et la Banque Mondiale.



En outre, la dualité au sommet de l’État fait désordre et la séparation des pouvoirs est gravement menacée par cette volonté affichée de lever tous les obstacles qui gênent le projet totalitaire du régime en place. C’est à travers cette grille de lecture qu’il convient d’appréhender la portée du remaniement ministériel, qui porte la marque d’objectifs obscurs, en porte à faux avec les valeurs de la République. Fort de ce constat, la Direction collégiale en appelle au sens élevé des responsabilités et à une sérénité dans la gouvernance, pour le respect de l’État de droit en toute circonstance, en évitant le primat des règlements de compte sur la transparence."

Sur un autre registre, la Direction collégiale réaffirme "l'option déjà déclinée lors du dernier Congrès de massifier le parti et cette fois-ci avec des stratégies diverses et variées tenant compte des cibles. C'est pourquoi le Secrétaire Général, l’Honorable Mbaye Dione, a déjà entamé ses tournées départementales. Il a, en outre, démarré une série d'audiences multi-acteurs (anciens membres, diaspora et autres). La Direction collégiale a décidé, également de se doter de structures légères plus opérationnelles pour être mieux à même de répondre aux exigences de l'heure. La redynamisation des Mouvements intégrés (MOUNFEP et MNJP) et des mouvements affiliés (ANCP et MPASI et autres).



La Direction collégiale enfin, porte une attention particulière aux partenaires politiques et sociaux. L'opposition en général, la gauche plurielle en particulier ; sans oublier le monde du travail. C’est dans cet esprit que le Secrétaire Général a reçu le PIT et l'association des licenciés du public."