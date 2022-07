Geste de Ousmane Sonko contre la RTS : "Nous ne pouvons pas laisser la presse à la merci de ces aventuriers." (Racine Talla, DG)

En meeting à Guédiawaye, le DG de la RTS, Racine Talla, s'est prononcé sur le geste de Ousmane Sonko contre l'équipe de la RTS chargée de suivre la coalition YAW.

Selon lui, "Ousmane Sonko ne fait partie d'aucune liste, il a voulu parasiter la tête de liste pour sortir à la Télé. Le micro de la RTS est destinée à la tête de liste, s'il veut maintenant profiter de son temps de parole pour demander d'enlever le micro de la RTS, c'est parce qu'il cherche du buzz. Il ne cherche que ça", a fustigé M. Talla.

Toujours selon lui, chercher du buzz est la seule préoccupation des leaders de YAW, qui a-t-il rappelé, "ont voulu détruire les mairies de Gounass, de Ndiarème et de Wakhinane cela n'a pas marché. Ils cherchent à faire des actions d'éclat pour que cela soit relayé par la presse." Néanmoins, Racine Talla a tenu à préciser que la RTS est une institution publique et qu'à cet effet, "on lui doit respect. Ce sont des Sénégalais qui y travaillent et qui sont en mission pour le Sénégal. S'il cherche du buzz qu'il aille le chercher ailleurs, mais pas à la RTS." Le DG de la RTS a profité de l'occasion pour tirer à bout portant sur le leader de Pastef et les responsables de YAW. En effet selon lui, "Sonko est nulle en communication, ils sont nuls en communication, ils sont nuls en politique. En politique pour eux, c'est la violence, en communication, ils pensent que ce sont des insultes, des insanités, des manques de correction à l'égard de fils du pays et serviteurs du pays comme les agents de la RTS", a dit M. Talla. Ce dernier de demander à l'État et au CNRA de prendre toutes leurs responsabilités face "à ces comportements incorrects."

Pour finir, et prenant à témoin l'opinion, Racine Talla dira que "nous ne pouvons pas laisser la presse à la merci de ces aventuriers. Il profite des tribunes publiques pour humilier les gens, mais jamais il ne réussiront à humilier la RTS", a-t-il conclu...