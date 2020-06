George Floyd : un noir en Amérique...

George Floyd : le poing levé de Mexico…



Minneapolis…

George Floyd…

Vingt cinq mai deux mille vingt…

Huit minutes, quarante six secondes et des poussières…

Poussières de vie, poussières du monde…

Le temps s’arrête…

L’Amérique s’arrête…

L’Afrique s’arrête…

Le monde s’arrête…

Poussières de vie, poussières d’Amérique…

Georges Floyd, américain de Houston et de Minneapolis, n’est plus…

Il a rendu son dernier souffle sur le bitume…

Une rue, une voiture, un homme à terre, un noir à terre, un policier américain…

Un genou posé sauvagement sur un cou…

Le cou d’un être qui vit, un cœur qui bat…

Trois policiers américains debout et complices d’un meurtre inqualifiable…

Cris de détresse respiratoire…

De l’air, de l’air, encore de l’air pour un homme étendu au sol et sans défense…

George Floyd va mourir dans huit minutes, quarante six secondes et des poussières…

Sous les yeux de l’Amérique, sous les yeux du monde…

Le compte à rebours est déclenché…

George Floyd est mort…

‘’The man and the policeman’’ : chaos…

Quelle heure est-il à Minneapolis ?

Quelle heure est-il en Amérique ?

Quelle heure est-il à Houston ?

Quelle heure est-il à Mexico ?

Où sont Tommie Smith et John Carlos ?

Deux poings, deux gangs noirs levés au ciel…

Peter Norman, l’Australien, le blanc de Mexico…

Mexico : 16 octobre 1968, trois hommes sur un podium, trois histoires…

La colère gronde et monte…

George Perry Floyd Jr. : né à Fayetteville (North Carolina) le 14 octobre 1973, une histoire, mille histoires…

Mexico, Fayetteville, Minneapolis, Houston : une seule couleur…

George Floyd : sous la bannière étoilée…





Jean Michel Seck

5 juin 2020