Décision de la CAF: le gouvernement du sénégal demande l'ouverture d'une enquête internationale pour soupçons de corruption...

Dans un communiqué rendu public, le gouvernement du Sénégal a d'abord tenu à exprimer " sa vive consternation suite à la décision rendue par le jury d'appel de la CAF, visant ainsi à retirer à l'équipe nationale du Sénégal son titre de champion d'Afrique 2025 pour l'attribuer au Maroc".

Le gouvernement du Sénégal qui juge ainsi cette décison " inédiate" et d'une " extrême gravité", martlèle qu'elle heurte de front les principes cardinaux qui fondent l'éthique sportive, au premier rang des desquels figurent l'équité, la loyauté et le respect de la vérité du terrain".

À le croire, " la CAF porte une atteinte sérieuse à sa porte crédibilité ainsi qu'à la confiance légitime que les peules africains placent dans les institutions sportives continentales". À cet effet, le gouvernement du Sénégal demande l'ouverture d'une enquete internationale indépendante pour soupcons de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF. " Le Sénégal usera de toutes les voies de recours appropriées, y compris devant les juridictions internationales compétentes, afin que justice soit rendue et que la primauté du résultat sportif soit rétablie", a-t-on indiqué.