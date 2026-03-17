Situation des Lions et des supporters : Thierno Bocoum fustige "une passivité" des autorités sénégalaises


Situation des Lions et des supporters : Thierno Bocoum fustige "une passivité" des autorités sénégalaises
Le président du parti AGIR-Les Leaders, Thierno Bocoum, s’est prononcé sur la crise sportive et diplomatique provoquée par le forfait du Sénégal. Il dénonce dans sa sortie, « une défaillance grave des responsables du pays. »
 
Dans ce texte à charge, Thierno Bocoum déplore le fait que l’équipe nationale soit déclarée forfait, ses supporters emprisonnés, son entraîneur et ses joueurs sanctionnés. Face à cette situation, il regrette  ainsi l’absence de réaction à la hauteur des enjeux de la part des autorités, qu’il accuse de « calculs politiciens », de « silences coupables » et d’une incapacité manifeste à défendre les intérêts fondamentaux de la nation.
 
Thierno Bocoum inscrit délibérément l’affaire dans un cadre qui dépasse le strict terrain sportif. Prenant à contrepied ceux qui réduiraient l’épisode à un simple incident de compétition, il y voit une question de souveraineté, de respect et de fierté nationales. Il oppose implicitement l’attitude des dirigeants sénégalais à celle d’autres chefs d’État qui, selon lui, n’hésitent pas à monter au front pour défendre l’image et la dignité de leur peuple.
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Mardi 17 Mars 2026
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