Situation des Lions et des supporters : Thierno Bocoum fustige "une passivité" des autorités sénégalaises

Le président du parti AGIR-Les Leaders, Thierno Bocoum, s’est prononcé sur la crise sportive et diplomatique provoquée par le forfait du Sénégal. Il dénonce dans sa sortie, « une défaillance grave des responsables du pays. »



Dans ce texte à charge, Thierno Bocoum déplore le fait que l’équipe nationale soit déclarée forfait, ses supporters emprisonnés, son entraîneur et ses joueurs sanctionnés. Face à cette situation, il regrette ainsi l’absence de réaction à la hauteur des enjeux de la part des autorités, qu’il accuse de « calculs politiciens », de « silences coupables » et d’une incapacité manifeste à défendre les intérêts fondamentaux de la nation.



Thierno Bocoum inscrit délibérément l’affaire dans un cadre qui dépasse le strict terrain sportif. Prenant à contrepied ceux qui réduiraient l’épisode à un simple incident de compétition, il y voit une question de souveraineté, de respect et de fierté nationales. Il oppose implicitement l’attitude des dirigeants sénégalais à celle d’autres chefs d’État qui, selon lui, n’hésitent pas à monter au front pour défendre l’image et la dignité de leur peuple.