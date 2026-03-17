Obligation légale : Les syndicats appelés à jouer la carte de la transparence

Le ministre chargé du Travail a mis les pieds dans le plat concernant la transparence financière des syndicats. Il a officiellement rappelé aux organisations syndicales leurs obligations légales en matière de transmission des rapports annuels, avec une injonction qui est celle de régulariser la situation sans délai.



Ce rappel s’appuie sur l’article 8 de la loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail, qui impose à chaque syndicat de soumettre, chaque année au cours du premier semestre suivant la clôture de l’exercice, un rapport détaillé. Ce document doit être adressé au ministre chargé du Travail ainsi qu’au Procureur de la République compétent, et doit contenir des informations précises sur les effectifs du syndicat, le montant des cotisations encaissées ainsi que sa situation financière globale, notamment le bilan de l’année écoulée. Le ministre a pris soin de préciser que cette obligation ne se limite pas aux syndicats de base, mais s’étend également, conformément à l’article L.25 alinéa 3 du même Code, aux fédérations et aux centrales syndicales.



Malgré des dispositions légales claires et réitérées, plusieurs organisations syndicales, dont certaines bénéficient pourtant de subventions publiques de l’État, ne se sont pas conformées à cette règle depuis plusieurs années. C’est cette absence de transmission qui a visiblement motivé cette sortie musclée.



Face à ce manquement répété, le ministre a invité les destinataires de ce rappel à produire sans plus attendre le rapport annuel pour l’exercice 2025, dans le respect des délais impartis par la loi. Par ailleurs, le gouvernement met en avant l’argument de la confiance. Selon le ministre, la transparence ainsi manifestée par la transmission de ces documents contribuerait à consolider les relations et la confiance entre l’exécutif et le mouvement syndical.