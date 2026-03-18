Signature d’une convention entre la LONASE et le CEPIAD pour renforcer la lutte contre les addictions


Ce mercredi 18 mars 2026, la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) et le CEPIAD – Centre de Prise en charge Intégrée des Addictions à Dakar ont procédé à la signature d’une convention de partenariat visant à renforcer la prévention et la prise en charge des addictions, notamment liées aux jeux.

 

Pour le Directeur général de la LONASE, le Docteur Toussaint Manga, « c’est avec un réel plaisir et un profond sens des responsabilités » que cette convention a été signée, marquant « une étape importante dans la consolidation de nos engagements en faveur du jeu responsable et de la santé publique ». 

Il a rappelé que la LONASE, en tant qu’opérateur public, exerce ses activités dans le respect des standards internationaux, notamment ceux de la World Lottery Association (WLA), qui imposent la mise en place de politiques rigoureuses de prévention et de lutte contre l’addiction.

 

Au-delà des exigences normatives, il a insisté sur un engagement citoyen, soulignant la volonté de concilier performance économique, responsabilité sociale et engagement envers les populations. Il a également rappelé que, depuis plusieurs années, la LONASE accompagne le CEPIAD dans ses missions de recherche, de formation et de prise en charge des addictions. Cette collaboration a notamment permis de soutenir des travaux scientifiques, d’encourager la recherche académique à travers le financement de thèses et de mémoires, et de mieux comprendre les phénomènes d’addiction au Sénégal.

 

La nouvelle convention vise ainsi à structurer et renforcer ce partenariat stratégique, notamment par le soutien à la recherche scientifique, l’appui à la formation continue des professionnels de santé, la contribution à la prise en charge des personnes souffrant d’addiction, ainsi que la participation à des campagnes de sensibilisation destinées au grand public. Elle permettra également de renforcer la formation des équipes de la LONASE afin de mieux orienter les personnes en difficulté vers les structures compétentes.

 

Le Directeur général a par ailleurs souligné que la régulation des activités de jeu constitue aujourd’hui une responsabilité publique qui dépasse le cadre économique, insistant sur la nécessité d’une politique active de prévention et d’un engagement constant en matière de responsabilité sociale. Il a salué le travail du CEPIAD et des structures spécialisées, qu’il considère comme des références dans la prise en charge des addictions au Sénégal et dans la sous-région.

 

De son côté, le Professeur Aïda Sylla, coordonnatrice du CEPIAD, a exprimé sa satisfaction quant à la signature de cette convention encadrant la collaboration entre les deux entités. Elle a rappelé que le jeu reste avant tout une activité ludique pouvant procurer du plaisir et des gains, mais qui, comme toute activité susceptible d’abus, nécessite un encadrement. Elle a souligné que, dans toutes les sociétés, les comportements pouvant entraîner des excès font l’objet de règles et de régulations, estimant que cette logique s’applique également aux jeux.

 

Elle a ainsi salué la démarche de la LONASE, qui, au-delà de ses missions, s’engage dans une responsabilité sociale en prenant en compte les joueurs les plus vulnérables. Selon elle, cette convention permettra notamment de mener des enquêtes afin de disposer de données probantes pour mieux sensibiliser les populations, mais aussi de renforcer les capacités de certains acteurs à dépister et orienter les personnes fragiles vers une prise en charge adaptée. Elle prévoit également un accompagnement pour le traitement des personnes souffrant d’addiction pathologique au jeu.

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Mercredi 18 Mars 2026
Dakaractu



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