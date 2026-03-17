Congo-Brazzaville : Sassou-Nguesso reconduit pour un 5e mandat consécutif avec plus de 94 % des voix

Denis Sassou-Nguesso a été réélu à la tête de la République du Congo à l’issue du scrutin présidentiel organisé le 15 mars 2026, s’adjugeant plus de 94 % des suffrages exprimés selon les résultats proclamés. Le chef de l’État, âgé de 82 ans, prolonge ainsi un règne qui cumule désormais plus de quatre décennies au pouvoir de 1979 à 1992 d’abord, puis depuis 1997 sans discontinuer et entame ce qui devrait constituer, selon la Constitution de 2015, son dernier mandat.







Le score enregistré dépasse celui de 2021, lors duquel Sassou-Nguesso avait déjà été élu avec 88,4 % des voix. Une progression arithmétique qui contraste avec le contexte d’une participation annoncée faiblement mobilisatrice. Les principaux partis d’opposition avaient boycotté le scrutin, estimant non réunies les conditions d’une élection libre et transparente. Face à lui, six adversaires sans poids politique selon l’opinion congolaise, dont trois se présentaient pour la première fois.

