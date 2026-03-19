Saly : un vigile, 3 kg de haschich et une villa piégée… les dessous explosifs derrière les murs de la résidence "Les Cottages"


Saly : un vigile, 3 kg de haschich et une villa piégée… les dessous explosifs derrière les murs de la résidence "Les Cottages"

Le Commissariat urbain de Saly-Portudal a porté un coup dur au trafic de stupéfiants dans cette zone touristique, avec la saisie de 3 kilogrammes de haschich et l’interpellation de deux individus désormais déférés devant la justice.

Les faits remontent à la nuit du 14 au 15 mars 2026. En patrouille dans le secteur de Saly-Tapée, les éléments de la Brigade de recherches ont exploité une information faisant état d’un individu à la recherche de clients pour écouler de la drogue.

Une intervention rapide au domicile du suspect a permis de découvrir une première quantité composée de 20 grammes de haschich et trois joints de chanvre indien.

Interrogé, le mis en cause, qui s’est révélé être le vigile d’une villa située à la résidence « Les Cottages », a reconnu avoir soustrait cette drogue dans le garage dont il assurait la surveillance.

Les enquêteurs ont ensuite effectué une perquisition sur les lieux. Celle-ci a permis de mettre la main sur 29 plaquettes de haschich soigneusement dissimulées dans un réfrigérateur, pour un poids total estimé à 3 kilogrammes.

La poursuite des investigations a conduit à l’identification du véritable propriétaire de la marchandise : le fils de la propriétaire de la villa. Interpellé, ce dernier est passé aux aveux, reconnaissant être le seul détenteur de la drogue.

Il a déclaré avoir acquis la marchandise pour 5 millions de FCFA lors d’une soirée à Nguérigne, tout en affirmant que sa famille ignorait ses activités illicites.

À l’issue de leur garde à vue, les deux suspects ont été déférés au parquet du Tribunal de Grande Instance de Mbour. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et trafic intérieur de drogues.




Jeudi 19 Mars 2026
Dakaractu



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