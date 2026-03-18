leylatoul qadr 34 eme edition ta-ifatoutoul mouhammadiyatoul islamiyatou : l'appel à la paix de serigne ahmed cissé ndiegueune

La cérémonie de commémoration de la 34ᵉ édition du Leylatoul Qadr organisée par le mouvement Ta-Ifatoul Mouhammadiyatoul Islamiyatou à Dakar Gueule Tapée s’est tenue dans la nuit de lundi à mardi dernier.



Cet événement, qui marque la révélation du Coran au prophète Mohammed (PSL), a été ponctué par l’intervention du guide spirituel Serigne Ahmed Cissé Ndieguene.



Le porte parole de la famille Ndieguene est revenu sur les enseignements du Prophète Mohamed (PSL) ainsi que ceux des valeureux érudits.



Le marabout a rappelé l’importance de la paix pour le bon fonctionnement d’un pays. À titre d’exemple, il a évoqué l’une de ses conférences animées au Koweït, lors d’un congrès, où il expliquait que la paix est un élément central pour tout pays, surtout ceux où la foi occupe une place primordiale.

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Profitant de l'occasion, le saint homme a adressé un message au Président de la République et à son premier ministre les encourageant à poursuivre dans la voie de la paix, de la tolérance et de la persévérance.



Dans son discours, il a également donné des conseils à la jeunesse, en les invitant à un retour à l’orthodoxie, à la piété et aux bonnes actions.



À la fin de la cérémonie, Serigne Ahmed Cissé Ndieguene a formulé des prières pour la paix la stabilité l'unité la concorde nationale et la prospérité du Sénégal avant d'exprimer sa gratitude envers les fidèles venus nombreux honorer l’événement et d'adresser ses remerciements à la mairie de Dakar, dirigée par Abass Fall.



Service communication Ta-Ifatoul Mouhammadiyatoul Islamiyatou