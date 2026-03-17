Fraude à l’état civil : Le ministère des Affaires étrangères saisit la justice et dévoile un réseau présumé

Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a rendu public, ce mardi 17 mars 2026, un communiqué faisant état de la découverte d’un réseau présumé de fraude au sein de son bureau d’état civil.



Selon le document officiel, c’est à la suite d’allégations d’irrégularités que le ministère a pris l’initiative de saisir les autorités compétentes. Cette démarche proactive a conduit à l’ouverture d’investigations par les services habilités, lesquelles ont permis d’identifier un réseau impliquant plusieurs individus se livrant, selon le ministère, à des pratiques en violation des règles régissant le service public.



Sans préciser le nombre de personnes impliquées ni la nature exacte des faits reprochés, le ministère indique néanmoins que les investigations sont désormais engagées. Le ministère ajoute qu’à cette occasion rappelle sa politique de tolérance zéro face à tout acte de corruption, de fraude ou de manquement aux règles et soulignant qu’aucun comportement déviant ne sera toléré, « quelle que soit la qualité des personnes impliquées ».