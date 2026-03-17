Diourbel : Marie Khone Faye plaide en faveur de l’éducation des filles et de l’autonomisation des femmes

En visite dans la région de Diourbel, la Première Dame Marie Khone Faye a mis en avant, ce matin, l’importance de l’éducation des filles et du renforcement économique des femmes, qu’elle considère comme des piliers d’une société plus équitable et prospère.



Aux côtés du ministre de l’Éducation nationale, elle s’est rendue au Lycée scientifique d’Excellence de Diourbel, réputé pour la qualité de son enseignement et son orientation vers les filières scientifiques. Sur place, elle a échangé avec les élèves, saluant leur engagement et leur détermination, tout en les exhortant à poursuivre leurs efforts et à développer leur leadership.



La cérémonie a également été marquée par l’attribution de bourses d’études offertes par la Fondation Merck. Destinées à des jeunes filles issues de milieux défavorisés, ces aides visent à faciliter la poursuite de leur scolarité. Les critères de sélection ont combiné mérite académique et situation socio-économique, dans un souci d’équité.



La journée s’est ensuite poursuivie avec les femmes transformatrices du monde rural. Une remise de matériels leur a été faite pour soutenir la transformation de produits céréaliers, de fruits, de légumes et de ressources halieutiques. L’objectif est de mieux valoriser les productions locales, d’accroître les revenus des ménages et de renforcer la sécurité alimentaire.



À travers cette visite, Marie Khone Faye réaffirme son engagement en faveur d’investissements durables dans le capital humain, en particulier à travers l’éducation des jeunes filles et le soutien aux initiatives économiques portées par les femmes.