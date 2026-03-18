Tensions Post-CAN : L’Ambassade du Maroc à Dakar appelle ses ressortissants à la retenue

Au lendemain des tensions suscitées en marge de la Coupe d’Afrique des Nations, notamment sur les réseaux sociaux, l’Ambassade du Royaume du Maroc au Sénégal a publié un communiqué appelant les ressortissants marocains établis dans le pays à faire preuve de calme, de vigilance et de sens des responsabilités.







Le note diplomatique, daté du 17 mars, rappelle d’emblée que le sport doit rester « un vecteur de rapprochement, de fraternité et de respect mutuel entre les peuples ». L’Ambassade souligne que l’issue d’un match, quelle qu’elle soit, ne saurait justifier des propos excessifs ou des comportements de surenchère entre deux nations que lient une histoire commune, des valeurs humaines partagées et des liens profonds de fraternité.







Sur le plan pratique, la représentation diplomatique invite ses concitoyens à la prudence dans leurs interactions, tant physiques que numériques, et les exhorte à observer strictement les lois et règlements en vigueur au Sénégal, en adoptant en toutes circonstances « une attitude empreinte de courtoisie et de respect ». L’Ambassade a par ailleurs tenu à saluer la réactivité des autorités sénégalaises, qui ont assuré la protection des ressortissants marocains et de leurs biens dans les heures ayant suivi la finale. Elle y voit une illustration renouvelée des valeurs de la Teranga et de l’hospitalité caractéristique du peuple sénégalais, auxquelles elle exprime sa « profonde gratitude ».







Appelant chacun à contribuer à l’apaisement, le Maroc insiste sur la nécessité d’œuvrer collectivement à la préservation d’un climat de sérénité et au maintien des relations fraternelles, « anciennes et multiformes », qui unissent le Royaume du Maroc et la République du Sénégal.

