La LONASE mobilise 18 millions de FCFA pour les supporters sénégalais détenus au Maroc

La Loterie nationale sénégalaise a apporté, à travers sa fondation, un soutien financier de 18 millions de francs CFA en faveur des 18 supporters sénégalais actuellement incarcérés au Maroc. La cérémonie de remise s’est tenue au siège de la LONASE, en présence de son directeur général, le Dr Toussaint Manga, ainsi que des familles des supporters concernés, du comité de supporters 12ème Gaïndé et de l’ASC Lebou Gui.
Prenant la parole lors de la cérémonie, le Dr Toussaint Manga a rendu hommage à ces supporters qu’il a qualifiés de « véritables ambassadeurs du Sénégal » et souligne que l’ensemble de la nation se tient à leurs côtés. Il a par ailleurs tenu à remercier les différents acteurs impliqués dans la gestion de l’affaire : l’ambassadrice du Sénégal au Maroc, Seynabou Diallo, l’avocat Maître Kabou, ainsi que Chérif Diouf, secrétaire chargé des Sénégalais de l’extérieur, saluant leur engagement et leur efficacité dans le traitement du dossier.
Le directeur général a insisté sur le fait que ce geste s’inscrit dans le prolongement de la volonté exprimée par le président de la République, rappelant que la LONASE entend continuer à soutenir le sport, l’éducation et la santé. Il a tracé un parallèle avec les forces de défense et de sécurité en mission à l’étranger, estimant que ces supporters, partis représenter leur pays, méritent à leur retour un accueil à la hauteur de cet engagement.
Les familles, visiblement touchées par ce geste de solidarité, ont exprimé leur gratitude envers la LONASE et son directeur général. Elles ont néanmoins profité de l’occasion pour lancer un appel aux autorités sénégalaises, les exhortant à accélérer les démarches en vue de la libération rapide de leurs proches.
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