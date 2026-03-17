La LONASE mobilise 18 millions de FCFA pour les supporters sénégalais détenus au Maroc

La Loterie nationale sénégalaise a apporté, à travers sa fondation, un soutien financier de 18 millions de francs CFA en faveur des 18 supporters sénégalais actuellement incarcérés au Maroc. La cérémonie de remise s’est tenue au siège de la LONASE, en présence de son directeur général, le Dr Toussaint Manga, ainsi que des familles des supporters concernés, du comité de supporters 12ème Gaïndé et de l’ASC Lebou Gui.







Prenant la parole lors de la cérémonie, le Dr Toussaint Manga a rendu hommage à ces supporters qu’il a qualifiés de « véritables ambassadeurs du Sénégal » et souligne que l’ensemble de la nation se tient à leurs côtés. Il a par ailleurs tenu à remercier les différents acteurs impliqués dans la gestion de l’affaire : l’ambassadrice du Sénégal au Maroc, Seynabou Diallo, l’avocat Maître Kabou, ainsi que Chérif Diouf, secrétaire chargé des Sénégalais de l’extérieur, saluant leur engagement et leur efficacité dans le traitement du dossier.

