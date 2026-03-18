Perturbations temporaires dans la collecte des déchets solides dans certaines localités : les usagers invités à privilégier l’utilisation des points de regroupement normalisés

La Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets annonce des perturbations temporaires concernant le service de collecte et de mise en décharge des déchets solides sur certaines zones. En effet, ces perturbations sont dues à un mouvement de grève concernant une partie des concessionnaires-prestataires, renseigne un communiqué rendu public.
C’est dans cette dynamique qu'elle invite les usagers à privilégier l’utilisation des points de regroupement normalisés et des points propres disponibles, conditionner correctement leurs déchets (sacs fermés, emballages étanches) en attendant le passage des camions assurant le service minimum.
Toutefois, la direction générale tient à rassurer que toutes les mesures nécessaires sont engagées pour résoudre la situation et rétablir un service normal dans les meilleurs délais.
C’est dans cette dynamique qu'elle invite les usagers à privilégier l’utilisation des points de regroupement normalisés et des points propres disponibles, conditionner correctement leurs déchets (sacs fermés, emballages étanches) en attendant le passage des camions assurant le service minimum.
Toutefois, la direction générale tient à rassurer que toutes les mesures nécessaires sont engagées pour résoudre la situation et rétablir un service normal dans les meilleurs délais.
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