“J’ai senti des mains…” : un étudiant déjoue une agression présumée en pleine nuit

Une affaire aussi troublante que rocambolesque secoue actuellement le campus de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où une plainte pour attouchements a déclenché une enquête au commissariat du Point-E. Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, les faits se sont déroulés dans des circonstances particulièrement inquiétantes, au cœur même du pavillon J du campus social.







Une découverte troublante au réveil

Tout commence dans la nuit du 15 mars. L’étudiant Y.S, âgé de 20 ans, explique dans sa plainte qu’il est contraint de dormir dans le couloir de son pavillon, faute de place dans sa chambre saturée. Au petit matin, il fait une découverte choquante : l’arrière de son pantalon est souillé de sperme.



Troublé, il tente de comprendre ce qui s’est passé durant son sommeil. Selon ses déclarations reprises par Libération, il estime qu’il ne peut s’agir de lui-même, la trace se trouvant à l’arrière de son vêtement. Il en conclut alors qu’un tiers aurait porté atteinte à son intimité pendant la nuit.







Un piège pour confondre le suspect

Déterminé à en avoir le cœur net, l’étudiant décide de tendre un piège la nuit suivante. Il fait semblant de dormir, guettant un éventuel retour de l’auteur présumé.



Vers 1 heure du matin, un individu identifié plus tard comme S.D s’approche de lui. Interrogé, ce dernier prétexte vouloir simplement partager le lit, faute de place ailleurs. Une explication que Y.S accepte dans un premier temps.



Mais au cours de la nuit, la situation bascule.



Le face-à-face qui fait tout basculer



Toujours selon Libération, Y.S affirme avoir senti des mains lui caresser les fesses, avant que le suspect ne tente de toucher ses parties intimes. Cette fois, il réagit immédiatement et saisit la main de l’individu.







Pris sur le fait, le suspect panique et prend la fuite. S’engage alors une course-poursuite dans les couloirs du pavillon J.



Une fuite spectaculaire… et une chute violente



Acculé, S.D se réfugie dans une chambre avant de tenter une évasion désespérée par la fenêtre. Dans sa fuite, il saute du deuxième étage… mais chute lourdement.



Blessé, il est rapidement pris en charge et évacué vers l’Hôpital Principal de Dakar par les agents de sécurité du Coud.







Une enquête en cours

C’est dans ce contexte que la victime présumée s’est rendue au commissariat du Point-E pour déposer plainte. L’affaire, désormais entre les mains des enquêteurs, suit son cours.

