Conflit au Moyen-Orient : Ali Larijani, figure clé du régime iranien, aurait été tué selon une annonce israélienne

Selon une annonce émanant de sources israéliennes, rapporte Le Figaro, Ali Larijani, considéré comme l'un des hommes forts du régime iranien, aurait été tué. L'information n'a pas encore été confirmée par des sources indépendantes ou par les autorités iraniennes.







Ali Larijani est une personnalité majeure de la République islamique d'Iran. Ancien président du Parlement et proche conseiller du Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, il incarne depuis des décennies la ligne dure du régime tout en étant perçu comme un acteur pragmatique sur la scène diplomatique. Sa disparition, si elle venait à être confirmée, constituerait un coup dur pour l'appareil d'État iranien et pourrait profondément modifier les équilibres politiques internes.







Pour l'heure, aucune réaction officielle n'a été enregistrée à Téhéran, où le silence des autorités alimente toutes les spéculations.

