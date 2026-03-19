Hydraulique : Le PR Diomaye exige l’accélération des projets d’accès à l’eau potable

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a insisté lors du conseil des ministres de ce mercredi 18 Mars sur la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des projets et programmes hydrauliques à travers le pays, en particulier dans les zones urbaines et rurales.



Rappelant le caractère prioritaire de l’accès à l’eau potable pour les populations, le chef de l’État a demandé au Premier ministre, Ousmane Sonko, ainsi qu’au ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, de veiller à une exécution rapide et efficace des projets en cours.



Il a également souligné l’importance d’élaborer un nouveau schéma directeur hydraulique, visant à assurer une meilleure complémentarité des projets et un maillage optimal du territoire national en infrastructures hydrauliques fonctionnelles.



Dans le même élan, le président a instruit le ministre de l’Hydraulique d’intensifier l’évaluation et la révision des délégations de service public de l’eau potable. Il a insisté sur la nécessité d’une meilleure synergie entre la SONES, l’OFOR et les concessionnaires, à travers des contrats de performance plus exigeants.



Le chef de l’État a également évoqué l’urgence d’adapter les règles d’organisation et de fonctionnement du sous-secteur de l’hydraulique urbaine, notamment en perspective de la mise en service prochaine d’unités de dessalement.



Enfin, Bassirou Diomaye Faye a demandé la finalisation, d’ici fin 2026, des études relatives au Projet des Autoroutes de l’Eau, ainsi que la révision du cadre juridique du secteur de l’eau et de sa régulation.



Cette orientation s’inscrit dans la volonté des autorités de renforcer durablement l’accès à l’eau potable et d’améliorer la gouvernance du secteur hydraulique au Sénégal.

