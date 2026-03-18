Transport : le MITTA annonce le déploiement d'un banc mobile dans les régions pour la visite technique...

Dans un communiqué rendu public, le ministère des transports terrestres et aériens, informe les acteurs du transport du déploiement d'un banc mobile pour la visite technique, à compter de la deuxième quinzaine du mois d'avril 2026.
Ainsi, les régions qui sont concernées par cette mesure sont entre autres, Kédougou, Tambacounda, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Matam, Saint-Louis, Louga, Kaffrine et Kaolack.
À l'en croire, cette décision fait suite à des
échanges avec les acteurs du transport routier. Et il s'agit ainsi d'un dispositif qui permettra la réalisation des contrôles techniques directement dans les régions précitées "par les véhicules concernés par l'opération de rappel des minicars de 12 à 19 places en cours, jusqu'au mois de mai 2026, sans obligation de déplacement vers Dakar".
Selon la tutelle, cette mesure exceptionnelle vise à concilier l'impératif de sécurité routière avec les contraintes opérationnelles des transporteurs...
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