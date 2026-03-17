Chèques falsifiés,40 millions envolés : le scandale qui secoue l’IPM de l’ISRA…trois employées face à la justice


Chèques falsifiés,40 millions envolés : le scandale qui secoue l’IPM de l’ISRA…trois employées face à la justice

C’est une affaire aux allures de casse interne qui ébranle l’Institut sénégalais de recherches agricoles. D’après le quotidien Les Échos, près de 40 millions de FCfa auraient été siphonnés des caisses de l’Institut de prévoyance maladie (IPM), mettant en cause trois employées aujourd’hui devant la justice.
 
Les nommées Léontine Madeleine Diémé, Yaye Nafi Kébé et Fary Diaw Fall ont comparu le 12 mars 2026 devant le tribunal correctionnel de Dakar pour escroquerie, faux et usage de faux en écritures de banque. Elles risquent des peines allant d’un à deux ans de prison ferme.
 
L’affaire remonte à 2025, lorsqu’une anomalie attire l’attention au sein de l’IPM. À l’origine de la découverte : un message signalant un retrait suspect effectué par un livreur nommé Mame Birame Faye. Alerté, un agent de la structure, Cheikh Wade, entreprend des vérifications et tombe sur une irrégularité de taille : pas moins de 63 chèques portant des signatures falsifiées, notamment celles du directeur général.
 
Le préjudice est estimé à 40 millions de FCfa. Lors de l’enquête, le livreur a reconnu avoir encaissé plusieurs chèques remis par Léontine Diémé, mais aussi certains provenant de Fary Diaw Fall.
 
Face aux enquêteurs, Léontine Diémé est passée aux aveux, impliquant directement sa collègue Yaye Nafi Kébé. Elle décrit un système bien rodé : « Elle remplissait et je signais. On se partageait les montants », a-t-elle déclaré à la barre, évoquant des sommes variant entre 200 000 et 300 000 FCfa.
 
Elle va plus loin en affirmant avoir initié la stagiaire Fary Diaw Fall à ce mécanisme frauduleux, précisant que cette dernière se contentait de recevoir des fonds.
 
Mais à la barre, les versions divergent. Yaye Nafi Kébé rejette en bloc les accusations, parlant de propos « archifaux ». Elle soutient n’avoir jamais signé de chèques frauduleux, affirmant agir uniquement sur instruction de sa hiérarchie. Elle reconnaît toutefois avoir perçu 120 000 FCfa, qu’elle justifie par une période de maladie.
 
De son côté, Fary Diaw Fall nie toute implication consciente dans une fraude. Elle admet avoir reçu 160 000 FCfa via un dépôt Wave, mais affirme ignorer l’origine des fonds. Pourtant, selon Les Échos, l’exploitation de son téléphone portable par les enquêteurs aurait contribué à la confondre.
 
Dans ce dossier, la partie civile ne compte pas en rester là. L’avocate de l’IPM, Me Ndèye Fatou Ndiaye, a réclamé la condamnation solidaire des prévenues à hauteur de 100 millions de FCfa en réparation du préjudice subi.
 
Le parquet, convaincu de l’existence d’une escroquerie, a requis deux ans de prison ferme assortis d’une amende de 2 millions de FCfa contre Léontine Diémé et Yaye Nafi Kébé. Pour Fary Diaw Fall, il a demandé une requalification des faits en recel, avec une peine d’un an de prison et la même amende.
 
En face, la défense, assurée notamment par Mes Youssou Guèye et Pape Seny Mbodji, plaide la relaxe au bénéfice du doute.
 

Le verdict est attendu le 25 mars 2026. Une décision très attendue qui pourrait lever le voile sur ce scandale financier interne et ses véritables responsabilités.

Autres articles
Mardi 17 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Projet Cité Mamelles : la CDC condamnée à finir ses travaux sous astreinte

Projet Cité Mamelles : la CDC condamnée à finir ses travaux sous astreinte - 17/03/2026

“J’ai senti des mains…” : un étudiant déjoue une agression présumée en pleine nuit

“J’ai senti des mains…” : un étudiant déjoue une agression présumée en pleine nuit - 17/03/2026

Conflit au Moyen-Orient : Ali Larijani, figure clé du régime iranien, aurait été tué selon une annonce israélienne

Conflit au Moyen-Orient : Ali Larijani, figure clé du régime iranien, aurait été tué selon une annonce israélienne - 17/03/2026

Médias, statistiques de genre et accès à la justice : l’APIG plaide pour une meilleure utilisation des données

Médias, statistiques de genre et accès à la justice : l’APIG plaide pour une meilleure utilisation des données - 17/03/2026

KOLDA : Les journalistes de Kolda et Sédhiou à l’école des mutilations génitales féminines…

KOLDA : Les journalistes de Kolda et Sédhiou à l’école des mutilations génitales féminines… - 17/03/2026

L'Iran dément toute communication récente avec l'émissaire américain Steve Witkoff

L'Iran dément toute communication récente avec l'émissaire américain Steve Witkoff - 17/03/2026

TOUBA- Sokhna Bali Mbacke distribue plus de 13 tonnes de riz aux daara et familles démunies de Touba

TOUBA- Sokhna Bali Mbacke distribue plus de 13 tonnes de riz aux daara et familles démunies de Touba - 17/03/2026

“Bicéphalisme au sommet de l’État, frilosité économique, loi inefficace…” : Oumar Youm tire à boulets rouges

“Bicéphalisme au sommet de l’État, frilosité économique, loi inefficace…” : Oumar Youm tire à boulets rouges - 17/03/2026

Justice, dissolution de l’Assemblée, Macky Sall à l’ONU : Oumar Youm fait de fortes déclarations...

Justice, dissolution de l’Assemblée, Macky Sall à l’ONU : Oumar Youm fait de fortes déclarations... - 17/03/2026

Réactivation d'un canal de communication direct entre les États-Unis et l’Iran

Réactivation d'un canal de communication direct entre les États-Unis et l’Iran - 16/03/2026

Tivaouane :

Tivaouane : "Je n'ai plus d'ambition personnelle politique au niveau local...c'est irréversible! (Diagne Sy Mbengue) - 16/03/2026

Fin Ramadan-Aid El Fitr : L'UCAD suspend les cours du 18 au 23 mars...

Fin Ramadan-Aid El Fitr : L'UCAD suspend les cours du 18 au 23 mars... - 16/03/2026

Tambacounda : Un grave accident sur la route de Gouloumbou fait 6 morts et 14 blessés

Tambacounda : Un grave accident sur la route de Gouloumbou fait 6 morts et 14 blessés - 16/03/2026

Dossier Farba Ngom : Contestations sérieuses et limites de l’opposition du Procureur financier

Dossier Farba Ngom : Contestations sérieuses et limites de l’opposition du Procureur financier - 16/03/2026

Saly : 23 kg de chanvre indien saisis après la fuite spectaculaire de deux trafiquants...

Saly : 23 kg de chanvre indien saisis après la fuite spectaculaire de deux trafiquants... - 16/03/2026

Conseil national de Pastef : Le 1er congrès fixé au 6 juin 2026 à Dakar

Conseil national de Pastef : Le 1er congrès fixé au 6 juin 2026 à Dakar - 16/03/2026

Guédiawaye : une mineure de 16 ans accuse un étudiant et un muezzin de viol

Guédiawaye : une mineure de 16 ans accuse un étudiant et un muezzin de viol - 16/03/2026

Trafic de drogue à Sédhiou : 179 kg de chanvre indien saisis , un convoyeur arrêté

Trafic de drogue à Sédhiou : 179 kg de chanvre indien saisis , un convoyeur arrêté - 16/03/2026

Macky Sall à l’ONU : L’APR défend la candidature de son mentor et fustige la distanciation du gouvernement

Macky Sall à l’ONU : L’APR défend la candidature de son mentor et fustige la distanciation du gouvernement - 15/03/2026

ASER-AEE Power EPC : Thierno Alassane Sall porte le scandale des 37 milliards devant la justice espagnole

ASER-AEE Power EPC : Thierno Alassane Sall porte le scandale des 37 milliards devant la justice espagnole - 15/03/2026

[ Hommage] Quand un gardien des Khassaides s'en va aprés la nuit du Destin

[ Hommage] Quand un gardien des Khassaides s'en va aprés la nuit du Destin - 15/03/2026

Le philosophe allemand Jürgen Habermas, figure de la pensée politique, est mort à 96 ans

Le philosophe allemand Jürgen Habermas, figure de la pensée politique, est mort à 96 ans - 15/03/2026

Incidents au nord de Sindian : La société civile casamançaise appelle à intensifier le dialogue de paix

Incidents au nord de Sindian : La société civile casamançaise appelle à intensifier le dialogue de paix - 15/03/2026

Stabilité et ouverture : les piliers d'une économie chinoise résiliente

Stabilité et ouverture : les piliers d'une économie chinoise résiliente - 15/03/2026

Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales

Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales - 15/03/2026

Début du vote pour la présidentielle au Congo, faible affluence à Brazzaville

Début du vote pour la présidentielle au Congo, faible affluence à Brazzaville - 15/03/2026

Le gouvernement britannique juge vitale une

Le gouvernement britannique juge vitale une "désescalade du conflit" au Moyen-Orient - 15/03/2026

Grand-Yoff : un individu arrêté pour vol en réunion d’un motocycle et recel

Grand-Yoff : un individu arrêté pour vol en réunion d’un motocycle et recel - 15/03/2026

Secteur informel et économie des soins : Un projet de décret d’application est en cours… ( Ministère de la famille)

Secteur informel et économie des soins : Un projet de décret d’application est en cours… ( Ministère de la famille) - 15/03/2026

Travail domestique et soin non rémunéré : La FAADEV plaide pour la loi d’orientation sur l’autonomisation des femmes

Travail domestique et soin non rémunéré : La FAADEV plaide pour la loi d’orientation sur l’autonomisation des femmes - 15/03/2026

RSS Syndication