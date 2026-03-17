27 milliards impayés : Les camions de ramassage des ordures à l’arrêt dès demain au Sénégal

La tension monte d’un cran dans le secteur du nettoiement au Sénégal. Réunis à la décharge de Mbeubeuss, les concessionnaires ont annoncé une décision radicale, à partir de demain, leurs camions seront immobilisés sur toute l’étendue du territoire, notamment à Dakar. À l’origine de ce mouvement, des difficultés financières majeures liées à des factures impayées qui fragilisent lourdement leurs activités et menacent la continuité du service public.







Selon le porte parole Bara Sall, la dette cumulée atteindrait 26 à 27 milliards de francs CFA, tandis qu’une partie importante du budget 2026 aurait déjà été consommée pour régler des arriérés antérieurs. Les concessionnaires affirment ne plus disposer des ressources nécessaires pour poursuivre leurs missions dans des conditions viables.

