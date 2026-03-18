Préparatifs de la fête nationale : le Chef de l’État demande au Gouvernement de veiller au bon déroulement des festivités, défilés et célébrations, à Thiès...

Lors du conseil des ministres de ce mercredi 18 mars 2026, le chef de l’État est revenu sur l'objectif principal relatif à la célébration de la fête de l’Indépendance.

"Le président de la République estime que la fête nationale est un moment de communion et d’exaltation de notre vivre ensemble dans la paix et la solidarité. Il rappelle que le projet collectif pour un Sénégal souverain, juste et prospère, appelle en permanence au sursaut national, à la consolidation de la cohésion sociale et de l’Etat de droit ainsi qu’au renforcement d’une citoyenneté active et constructive pour le développement, avec la mobilisation de la jeunesse et des forces de défense et de sécurité".

"C'est dans cet esprit d’engagement patriotique, selon le Chef de l’Etat, que le Sénégal va céllébrer, le 04 avril 2026, le 66ème anniversaire de son accession à la souveraineté internationale, dont il présidera le Grand défilé civil et militaire à Thiès, en présence de l’ensemble des corps constitués", a-t-on précisé.

Ainsi, le Chef de l’État a saisi cette occasion pour demander au Gouvernement de veiller au bon déroulement des festivités, défilés et célébrations, à Thiès et dans les autres régions du Sénégal, avec la participation des populations, des élèves et de toutes les forces vives de la Nation...