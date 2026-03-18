Entamons une nouvelle étape de la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Sénégal

L’année 2026 marque le début du 15e Plan quinquennal de la Chine ainsi que le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l’Afrique. Les «Deux Sessions» nationales chinoises, qui viennent de se clôturer avec succès, ont examiné et adopté le rapport d’activité du gouvernement et les grandes lignes du 15e Plan quinquennal, fixant le cap du développement de la Chine pour les cinq prochaines années et envoyant le signal que la Chine, par sa poursuite de modernisation, continuera d’apporter de la certitude et de nouvelles dynamiques à la prospérité et à la stabilité du monde. Trois mots-clés pour comprendre le nouveau plan de développement de la Chine et les opportunités offertes à la coopération sino-sénégalaise.





Le premier mot-clé est «croissance». Au cours de la période du 14e Plan quinquennal, l’économie chinoise a bravé les vents et les marées pour aller résolument de l’avant. Le PIB chinois a franchi successivement les caps des 110, 120, 130 et 140 mille milliards de yuans, avec une croissance annuelle moyenne de 5,4%. Contribuant à hauteur de 30% à la croissance économique mondiale, la Chine s’affirme comme un moteur et un pilier de stabilité pour l’économie mondiale. En 2026, elle vise une croissance économique de 4,5% à 5%, tout en cherchant une performance supérieure aux attentes. Cette trajectoire atteste d’une volonté résolue en faveur d’un développement durable et de haute qualité, et jettera des bases solides pour atteindre l’objectif de doubler le PIB par habitant d’ici 2035 par rapport à 2020, positionnant ainsi la Chine parmi les pays moyennement développés.



Le deuxième mot-clé est «bien-être». Comme l’a très bien souligné le Président chinois Xi Jinping, dans la modernisation à la chinoise, le bien-être du peuple occupe une place prépondérante. Au cours des cinq dernières années, le bien-être du peuple chinois a franchi un cap significatif : augmentation de 5,4% par an du revenu disponible par habitant, espérance de vie moyenne portée à 79,25 ans, et instauration d’un système de sécurité sociale d’une portée et d’une ampleur exceptionnelles au niveau mondial. Parmi les 20 indicateurs majeurs figurant dans le 15e Plan quinquennal, ceux liés au bien-être de la population représentent la plus forte proportion, couvrant sept domaines : l’emploi, les revenus, l’éducation, la santé, les soins aux personnes âgées, la garde d’enfants et l’espérance de vie. Ils visent à la fois à garantir le minimum vital, à élargir la couverture et à rehausser les normes, afin de promouvoir le bien-être de la population vers l’excellence.



Le troisième mot-clé est «innovation». L’innovation est une force motrice essentielle pour le développement. Durant la période du 14e Plan quinquennal, la Chine a misé sur l’innovation pour stimuler l’économie, ce qui lui a permis d’intégrer le top 10 du classement mondial de l’innovation. La Chine excelle dans la recherche-développement et l’application de technologies telles que l’intelligence artificielle et la technologie quantique, et ses robots humanoïdes, capables de pratiquer la boxe et de danser le yangge(danse traditionnelle chinoise), ont émerveillé le monde entier, tandis que son secteur manufacturier évolue vers une industrie en «création intelligente». D’ici cinq ans, la Chine accélérera son développement scientifique et technologique, avec un accent mis sur le développement des forces productives de nouvelle qualité. Elle maintiendra une croissance annuelle moyenne de plus de 7% des investissements dans la recherche-développement, et portera la part du secteur clé de l’économie numérique à 12,5%. Cela apportera de nouvelles dynamiques dans la réponse aux défis mondiaux et la promotion de la prospérité partagée.



Cette année marque le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l’Afrique, ainsi que l’Année sino-africaine des échanges humains et culturels. Le Président chinois Xi Jinping accorde une grande importance aux relations sino-africaines. Il a avancé le principe de sincérité, de résultats effectifs, d’amitié et de bonne foi ainsi qu’une juste conception de la justice et des intérêts, hissant la coopération avec l’Afrique à des sommets inédits. Au cours des deux premiers mois de cette année, le Président Xi Jinping a successivement envoyé une lettre de félicitations à la cérémonie d’ouverture de l’Année sino-africaine des échanges humains et culturels, répondu au courrier d’anciens combattants de la libération du Zimbabwe, et adressé un message de félicitations au 39e Sommet de l’Union africaine. Cela traduit l’ardent souhait des plus hautes autorités chinoises de pérenniser l’amitié sino-africaine. Le Ministre des Affaires étrangères M. Wang Yi a perpétué une noble tradition suivie depuis 36 ans, qui veut que la diplomatie chinoise débute chaque année par une visite du Ministre en Afrique, démontrant le ferme soutien de la Chine au développement et au renouveau de l’Afrique.



Ces dernières années, sous la direction des dirigeants chinois et sénégalais, la confiance politique mutuelle entre nos deux pays n’a cessé de s’approfondir et la coopération pragmatique a progressé de manière solide. Après être devenu en 2018 le premier pays d’Afrique de l’Ouest à signer le document de coopération sur la construction conjointe de l’initiative «la Ceinture et la Route», le Sénégal a signé, parmi les premiers, avec la Chine en 2025 l’«Accord-cadre de partenariat économique pour le développement partagé», jetant des bases solides pour l’amélioration quantitative et qualitative de la coopération bilatérale. Sur l’ensemble de l’année 2025, le volume du commerce bilatéral sino-sénégalais a atteint un niveau record de plus de 6,2 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 7,3% en glissement annuel. La Chine demeure ainsi le premier partenaire commercial et premier pourvoyeur de financement bilatéral du Sénégal.



À l’avenir, l’application du 15e Plan quinquennal de la Chine offrira au Sénégal de nouvelles opportunités et contribuera à la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Sénégal de haut niveau. La partie chinoise est disposée à travailler avec la partie sénégalaise pour renforcer les échanges d’expériences en matière de gouvernance de l’État, promouvoir la synergie stratégique entre la construction conjointe de haute qualité de l’initiative «la Ceinture et la Route» et la «Vision Sénégal 2050», tirer pleinement parti des dividendes de la politique chinoise de tarif douanier zéro pour 100% des lignes tarifaires au profit de 53 pays africains, et profiter de l’Année sino-africaine des échanges humains et culturels et des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026, afin de promouvoir la mise en œuvre effective des résultats du Sommet de Beijing du FOCAC, d’approfondir la connaissance et l’affinité mutuelles entre les peuples chinois et sénégalais, et de faire perpétuer l’amitié sino-sénégalaise et sino-africaine de génération en génération.



S.E.M. l’Ambassadeur Li Zhigang