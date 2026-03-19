Décision de la CAF : l’APR dénonce « une mascarade » et appelle à l’unité nationale

L’Alliance pour la République (APR) a exprimé son indignation suite à la décision de la Confédération africaine de football de retirer au Sénégal son titre de champion d’Afrique.



Dans un communiqué, exploité par Dakaractu, le Secrétariat exécutif national du parti qualifie cette décision de « scandaleuse », estimant qu’elle est intervenue dans des conditions « obscures » et sans fondement sportif.



Pour l’APR, cette mesure constitue « un affront à la nation sénégalaise », dénonçant une atteinte à l’intégrité du football ainsi qu’un manque de respect envers les Lions et le peuple sénégalais. Le parti déclare que ce titre, « gagné sur le terrain par la hargne et la sueur des joueurs », ne saurait être remis en cause par des « manœuvres occultes ».



Face à cette situation, l’APR appelle les Sénégalais à rester unis et dignes, invitant à éviter toute division. « Cette injustice doit renforcer la cohésion, la résilience et les valeurs nationales », souligne le communiqué.



Par ailleurs, le parti a exprimé son soutien aux dirigeants de la Fédération sénégalaise de football (FSF), les encourageant à utiliser toutes les voies de recours disponibles pour défendre les intérêts du pays.



Enfin, l’APR soutient suivre avec attention la situation des supporters sénégalais détenus au Maroc, appelant à une issue favorable. Le parti exhorte les autorités compétentes à poursuivre les démarches nécessaires en vue de leur libération.

