L’Aïd Al-Fitr fixé au vendredi 20 mars en Arabie Saoudite

La Cour Suprême d’Arabie Saoudite a annoncé que le croissant lunaire marquant l’entrée dans le mois de Chawwal n’a pas pu être aperçu ce mercredi soir. En conséquence, le jeûne du Ramadan se prolonge d’un jour supplémentaire : jeudi 19 mars 2026 constituera le trentième et dernier jour du mois béni, et c’est donc le vendredi 20 mars que sera célébré l’Aïd Al-Fitr, correspondant au 1er Chawwal 1447 de l’hégire.
La décision, conforme à la tradition islamique qui subordonne le calendrier lunaire à l’observation visuelle du croissant, était attendue par des millions de fidèles à travers le royaume et au-delà des frontières.
La décision, conforme à la tradition islamique qui subordonne le calendrier lunaire à l’observation visuelle du croissant, était attendue par des millions de fidèles à travers le royaume et au-delà des frontières.
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