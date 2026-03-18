Décision de la CAF : "Une telle décision, à la fois incompréhensible et inacceptable, porte gravement atteinte à la crédibilité du football africain" (Yankhoba Diattara, ancien ministre).

La décision rendue par le jury d'appel de la CAF retirant à l'équipe nationale du Sénégal son titre de champion d'Afrique pour l'attribuer au Maroc, continue de faire couler beaucoup d'encre. Elle a ainsi fini d'installer une vague d'indignation au sein de la population, notamment du côté des autorités.

Ainsi, l'ancien ministre des sports, Yankhoba Diattara a sorti un communiqué pour exprimer sa vive préoccupation. "C’est avec une profonde stupéfaction que j’ai pris connaissance de la décision de la CAF de retirer au Sénégal le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au profit du Maroc. Une telle décision, à la fois incompréhensible et inacceptable, porte gravement atteinte à la crédibilité du football africain, déjà fragilisé sur la scène internationale par un déficit de gouvernance et de leadership", a-t-il évoqué.

L'ancien ministre des sports a ainsi tenu à exprimer sa plus vive indignation et à marquer son désaccord total face à cette situation. "J’apporte mon soutien indéfectible à la Fédération Sénégalaise de Football, aux joueurs, au staff technique, ainsi qu’à l’ensemble du peuple sénégalais, profondément attaché aux valeurs de justice et d’équité".

Avant de conclure en ces termes : "Je demeure convaincu que les instances arbitrales internationales sauront rétablir la vérité et faire triompher la dignité du Sénégal à l’issue de cette CAN 2025. Le Sénégal mérite respect et considération."