Journée de dons et de solidarité : Le président du Mouvement "Sébi la Deukk", Ameth Ndoye, distribue des kits alimentaires pour soulager les populations

Le président du Mouvement "Sébi la Deukk", Ameth Ndoye, exprime sa grande satisfaction due au succès de leur journée de dons et de solidarité pour l’édition de 2026. Organisée dans un esprit de partage, d’entraide et de fraternité au service des populations et des structures religieuses, une forte mobilisation a été notée du côté des autorités religieuses, politiques, coutumières, des membres du mouvement, des partenaires, des groupements de femmes et de jeunes.



Grâce à cette initiative, de nombreux dons en nature composés de kits alimentaires, équipements et matériaux de construction, ont été distribués aux bénéficiaires. Ceci pour soutenir les structures religieuses et renforcer les valeurs de solidarité au sein de la communauté.



Par ailleurs, un hommage solennel a été rendu à l’un des héros de l’éducation religieuse, Oustaz Cheikh Ndour dont l’engagement et le dévouement ont marqué de manière significative la formation spirituelle et morale de nombreuses générations.

Pour rappel, ce dernier a contribué à transmettre les valeurs fondamentales de l’Islam (la foi, la discipline, le respect, la solidarité et l’amour du prochain).

Le Mouvement "Sébi la Deukk" entend poursuivre son engagement et renforcer ses actions sociales et communautaires, dans le but de soutenir les populations et d’accompagner les initiatives religieuses et sociales.