Journée de dons et de solidarité : Le président du Mouvement "Sébi la Deukk", Ameth Ndoye, distribue des kits alimentaires pour soulager les populations


Journée de dons et de solidarité : Le président du Mouvement "Sébi la Deukk", Ameth Ndoye, distribue des kits alimentaires pour soulager les populations
Le président du Mouvement "Sébi la Deukk", Ameth Ndoye, exprime sa grande satisfaction due au succès  de leur journée de dons et de solidarité pour l’édition de 2026. Organisée dans un esprit de partage, d’entraide et de fraternité au service des populations et des structures religieuses, une forte mobilisation a été notée du côté des autorités religieuses, politiques, coutumières, des membres du mouvement, des partenaires, des groupements de femmes et de jeunes.

Grâce à cette initiative, de nombreux dons en nature composés de kits alimentaires, équipements et matériaux de construction,  ont été distribués aux bénéficiaires. Ceci pour soutenir les structures religieuses et renforcer les valeurs de solidarité au sein de la communauté.

Par ailleurs, un hommage solennel a été rendu à l’un des héros de l’éducation religieuse, Oustaz Cheikh Ndour dont l’engagement et le dévouement ont marqué de manière significative la formation spirituelle et morale de nombreuses générations.
Pour rappel, ce dernier a contribué à transmettre les valeurs fondamentales de l’Islam (la foi, la discipline, le respect, la solidarité et l’amour du prochain).
 
Le Mouvement "Sébi la Deukk" entend poursuivre son engagement et renforcer ses actions sociales et communautaires, dans le but de soutenir les populations et d’accompagner les initiatives religieuses et sociales. 
Autres articles
Mercredi 18 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
L’Aïd Al-Fitr fixé au vendredi 20 mars en Arabie Saoudite

L’Aïd Al-Fitr fixé au vendredi 20 mars en Arabie Saoudite - 18/03/2026

Requiem pour l'éthique sportive, le Senegal perd sa CAN sur décision de la CAF. Le Maroc gagne la nouvelle CAN (Comédie d'Afrique des Nations)

Requiem pour l'éthique sportive, le Senegal perd sa CAN sur décision de la CAF. Le Maroc gagne la nouvelle CAN (Comédie d'Afrique des Nations) - 18/03/2026

Tensions Post-CAN : L’Ambassade du Maroc à Dakar appelle ses ressortissants à la retenue

Tensions Post-CAN : L’Ambassade du Maroc à Dakar appelle ses ressortissants à la retenue - 18/03/2026

Transport : le MITTA annonce le déploiement d'un banc mobile dans les régions pour la visite technique...

Transport : le MITTA annonce le déploiement d'un banc mobile dans les régions pour la visite technique... - 18/03/2026

Décision de la CAF: le gouvernement du sénégal demande l'ouverture d'une enquête internationale pour soupçons de corruption...

Décision de la CAF: le gouvernement du sénégal demande l'ouverture d'une enquête internationale pour soupçons de corruption... - 18/03/2026

leylatoul qadr 34 eme edition ta-ifatoutoul mouhammadiyatoul islamiyatou : l'appel à la paix de serigne ahmed cissé ndiegueune

leylatoul qadr 34 eme edition ta-ifatoutoul mouhammadiyatoul islamiyatou : l'appel à la paix de serigne ahmed cissé ndiegueune - 18/03/2026

Lynché puis abandonné/ Un portable au cœur du crime : un vol présumé, une torture mortelle et deux vies brisées… les dessous d’un crime d’une rare violence…20 ans requis

Lynché puis abandonné/ Un portable au cœur du crime : un vol présumé, une torture mortelle et deux vies brisées… les dessous d’un crime d’une rare violence…20 ans requis - 18/03/2026

Pacte de Stabilité Sociale : Ousmane Sonko fixe 13 mesures correctives pour relancer la mise en œuvre

Pacte de Stabilité Sociale : Ousmane Sonko fixe 13 mesures correctives pour relancer la mise en œuvre - 18/03/2026

Situation des Lions et des supporters : Thierno Bocoum fustige

Situation des Lions et des supporters : Thierno Bocoum fustige "une passivité" des autorités sénégalaises - 17/03/2026

27 milliards impayés : Les camions de ramassage des ordures à l’arrêt dès demain au Sénégal

27 milliards impayés : Les camions de ramassage des ordures à l’arrêt dès demain au Sénégal - 17/03/2026

Congo-Brazzaville : Sassou-Nguesso reconduit pour un 5e mandat consécutif avec plus de 94 % des voix

Congo-Brazzaville : Sassou-Nguesso reconduit pour un 5e mandat consécutif avec plus de 94 % des voix - 17/03/2026

La LONASE mobilise 18 millions de FCFA pour les supporters sénégalais détenus au Maroc

La LONASE mobilise 18 millions de FCFA pour les supporters sénégalais détenus au Maroc - 17/03/2026

Diourbel : Marie Khone Faye plaide en faveur de l’éducation des filles et de l’autonomisation des femmes

Diourbel : Marie Khone Faye plaide en faveur de l’éducation des filles et de l’autonomisation des femmes - 17/03/2026

Lutte contre les deepfakes et la desinformation : Youtube déploie «likeness id» (Par Alioune BA )

Lutte contre les deepfakes et la desinformation : Youtube déploie «likeness id» (Par Alioune BA ) - 17/03/2026

Fraude à l’état civil : Le ministère des Affaires étrangères saisit la justice et dévoile un réseau présumé

Fraude à l’état civil : Le ministère des Affaires étrangères saisit la justice et dévoile un réseau présumé - 17/03/2026

Obligation légale : Les syndicats appelés à jouer la carte de la transparence

Obligation légale : Les syndicats appelés à jouer la carte de la transparence - 17/03/2026

Projet Cité Mamelles : la CDC condamnée à finir ses travaux sous astreinte

Projet Cité Mamelles : la CDC condamnée à finir ses travaux sous astreinte - 17/03/2026

Chèques falsifiés,40 millions envolés : le scandale qui secoue l’IPM de l’ISRA…trois employées face à la justice

Chèques falsifiés,40 millions envolés : le scandale qui secoue l’IPM de l’ISRA…trois employées face à la justice - 17/03/2026

“J’ai senti des mains…” : un étudiant déjoue une agression présumée en pleine nuit

“J’ai senti des mains…” : un étudiant déjoue une agression présumée en pleine nuit - 17/03/2026

Conflit au Moyen-Orient : Ali Larijani, figure clé du régime iranien, aurait été tué selon une annonce israélienne

Conflit au Moyen-Orient : Ali Larijani, figure clé du régime iranien, aurait été tué selon une annonce israélienne - 17/03/2026

Médias, statistiques de genre et accès à la justice : l’APIG plaide pour une meilleure utilisation des données

Médias, statistiques de genre et accès à la justice : l’APIG plaide pour une meilleure utilisation des données - 17/03/2026

KOLDA : Les journalistes de Kolda et Sédhiou à l’école des mutilations génitales féminines…

KOLDA : Les journalistes de Kolda et Sédhiou à l’école des mutilations génitales féminines… - 17/03/2026

L'Iran dément toute communication récente avec l'émissaire américain Steve Witkoff

L'Iran dément toute communication récente avec l'émissaire américain Steve Witkoff - 17/03/2026

TOUBA- Sokhna Bali Mbacke distribue plus de 13 tonnes de riz aux daara et familles démunies de Touba

TOUBA- Sokhna Bali Mbacke distribue plus de 13 tonnes de riz aux daara et familles démunies de Touba - 17/03/2026

“Bicéphalisme au sommet de l’État, frilosité économique, loi inefficace…” : Oumar Youm tire à boulets rouges

“Bicéphalisme au sommet de l’État, frilosité économique, loi inefficace…” : Oumar Youm tire à boulets rouges - 17/03/2026

Justice, dissolution de l’Assemblée, Macky Sall à l’ONU : Oumar Youm fait de fortes déclarations...

Justice, dissolution de l’Assemblée, Macky Sall à l’ONU : Oumar Youm fait de fortes déclarations... - 17/03/2026

Réactivation d'un canal de communication direct entre les États-Unis et l’Iran

Réactivation d'un canal de communication direct entre les États-Unis et l’Iran - 16/03/2026

Tivaouane :

Tivaouane : "Je n'ai plus d'ambition personnelle politique au niveau local...c'est irréversible! (Diagne Sy Mbengue) - 16/03/2026

Fin Ramadan-Aid El Fitr : L'UCAD suspend les cours du 18 au 23 mars...

Fin Ramadan-Aid El Fitr : L'UCAD suspend les cours du 18 au 23 mars... - 16/03/2026

Tambacounda : Un grave accident sur la route de Gouloumbou fait 6 morts et 14 blessés

Tambacounda : Un grave accident sur la route de Gouloumbou fait 6 morts et 14 blessés - 16/03/2026

RSS Syndication