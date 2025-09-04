Gamou de Médina Baye : Mohamed Ndiaye Rahma offre des repas aux pèlerins

Comme chaque année, l'homme d'affaires Mohamed Ndiaye Rahma a offert de copieux repas aux fidèles venus célébrer le Gamou à Médina Baye. Il a mobilisé des moyens considérables pour distribuer des barquettes et des rafraîchissements à plus de 25 000 pèlerins pendant toute la durée de l'événement.
Selon lui, cet acte de générosité n'a aucune couleur ou distinction politique. Mohamed Ndiaye Rahma a également tenu à saluer l'implication des autorités de l'État pour la réussite de ce Maouloud.
Il est à noter que d'autres lieux de célébration du Gamou dans la commune de Kaolack ont aussi bénéficié de son soutien, sous forme de bœufs, de riz et de rafraîchissements.
