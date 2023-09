Gamou de Médina Baye / La brigade nationale des sapeurs-pompiers sort les gros moyens : Un dispositif de 135 gradés et sapeurs, 21 engins d'incendie et de secours, déployé

Pour une bonne couverture du gamou de Médina Baye, la brigade nationale des sapeurs-pompiers a déployé de gros moyens à Médina Baye.

Il s'agit d'un dispositif composé de 135 gradés et sapeurs et 21 engins d'incendie et de secours". Ces différents moyens visent à "prendre en charge toutes les demandes de secours dans la ville religieuse et au niveau des axes menant vers Médina Baye", a informé le capitaine Djibril Sall, commandant du groupement d'incendie et de secours de la zone centre (Kaolack, Fatick et Kaffrine).

Une vedette ambulance et des canots de sauvetage lourds ont été également mis à disposition. Pour un bon approvisionnement en eau, 3 citernes de grande quantité d'une contenance de 30 mille litres ont aussi été déployées...