Gamou Tivaouane : Le Champ de courses vibre déjà au rythme des préparatifs du Maouloud avec l'affluence de fidèles venus répondre à l'appel de Serigne Moustapha Sy.

À quelques heures de la célébration du gamou à Tivaouane et un peu partout dans le pays, le Champ de courses connaît déjà l'affluence des fidèles venus de tous les coins et recoins du pays et de la diaspora pour répondre à l'appel du guide spirituel du mouvement moustarchidine wal moustarchidaty afin de célébrer la naissance du prophète Mohamed (PSL).



"Nous sommes venus répondre à l'appel de notre guide Serigne Moustapha Sy, qui nous inspire et inculque des valeurs dans ce monde en perpétuelle mutation", confie Ousmane Wade.



Embouchant la même trompette, Ndèye Awa Ndiaye laisse parler ses émotions : "Nous sommes comblés comme chaque année. Cette année aussi les fidèles se sont déployés en masse pour célébrer le Gamou au Champ de courses. Nous attendons encore un discours innovant qui nous servira beaucoup de leçons comme ça a toujours été le cas les années précédentes... »



En attendant l’apparition en public du guide des moustarchidines, les fidèles talibés continuent de rallier la ville de Maodo précisément le Champ de courses où toutes les installations sont déjà faites pour accueillir Serigne Moustapha Sy qui est beaucoup attendu sur les questions d’actualité…