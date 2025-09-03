Gamou Médina Baye- Arrivée des insulaires: 3.000 pèlerins à bord de 66 pirogues débarquent à Kaolack

Comme à l’accoutumée, les habitants des îles du Saloum (insulaires) ont rallié à bord de pirogues la ville de Kaolack pour venir assister à la célébration du gamou international de Médina Baye.

Cette année, 3.000 pèlerins ont débarqué au port de Kaolack à bord de 66 pirogues. Ils ont été accueillis par les éléments des forces de l'ordre, des sapeurs pompiers mais surtout des autorités religieuses de Médina à savoir Baye Mbaye Niass Mc, Serigne Aliou Cissé Niang, président national de la Jamiyatou Ansarud'Din, entre autres.