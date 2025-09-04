Gamou 2025 : 120 interventions des sapeurs-pompiers pour 185 victimes, dont 5 morts


La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a annoncé avoir enregistré un total de 120 interventions de toute nature, qui ont fait 185 victimes, dont 5 morts.

Sur l'ensemble de ces interventions, 42 étaient liées à des accidents de la route. Ces accidents ont fait 142 victimes, dont 2 personnes décédées.

Un accident particulièrement marquant s'est produit mercredi dernier vers 20h30 sur la route nationale n°2, à hauteur de Lam-Lam, en direction de Thiès. Selon les informations des sapeurs-pompiers, un cyclomoteur a été percuté par un car de type "Ndiaga-Ndiaga". L'accident a coûté la vie aux deux occupants du cyclomoteur, qui se rendaient à Tivaouane pour le Gamou.
