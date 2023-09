Gamou 2023 : "Nous avons bon espoir qu'on n'aura pas de contrainte particulière pour la satisfaction de la demande" ( Papa Demba Bitèye, Dg de la Senelec)

Les Gamou n'ont jamais connu de problème d'électricité pendant cette période de communion et de dévotion. Chaque année, la Senelec n'a de cesse de renforcer ses dispositifs techniques pour le bon déroulement de l'événement. Au sortir de la traditionnelle tournée auprès des Khalife des foyers religieux de Ndiassane et Tivaouane, le Dg de la Senelec, Papa Demba Bitèye a fait face à la presse pour revenir sur l'importance de ces visites, notamment sur l'engagement de la Senelec à ne ménager aucun effort pour le bon déroulement du Mawlid. "Face à une urbanisation galopante chaque année, la Senelec est obligée de déployer des efforts supplémentaires pour la bonne couverture en électricité. Cette année nous avons déboursé 1 milliard 860 000 FCFA pour la bonne couverture électrique de ces localités avec l'implantation de dix postes MTBT, 86 km de lignes basses tensions pour les extensions, mais également pour l'amélioration de la qualité de service", informe-t-il avant d'ajouter : "En cette période d'hivernage, nous avons déployé 2000 points lumineux sur les sites de Tivaouane, Ndiassane et Thiénaba pour satisfaire l'ensemble des besoins qui ont été exprimés par les comités d'organisation à travers les CRD".

Poursuivant, Papa Demba Bitèye dira : "Nous avons bon espoir qu'on n'aura pas de contrainte particulière pour la satisfaction de la demande".