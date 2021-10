Gamou 2021 : Papy Gaye et son mouvement le Réveil kaolackois apportent leur contribution à l'organisation du Maouloud.

Le président du mouvement "le Réveil kaolackois" accompagné d'une forte délégation a été reçu par les différents guides religieux de Kaolack.



Papy Gaye s'est rendu à Médina Baye où il a été reçu par l'imam de la grande mosquée, Imam Cheikh Ahmed Tidiane Aly Cissé, le guide religieux Baye Mbaye Niass MC, etc...



À Touba Ndorong, la délégation a été reçue par Serigne Lamp Mbacké et puis à Nawel par Serigne Babacar Mbacké Moukabaro.



Le mouvement le Réveil kaolackois a ainsi joué pleinement sa partition à l'organisation du Maouloud en distribuant des denrées alimentaires et en achetant des bœufs au niveau des foyers précités et dans d'autres cités religieuses.



Papy Gaye a quant à lui saisi cette occasion pour remettre les pendules à l'heure en déclarant que la ville de Kaolack sera confiée à un digne fils de la commune capable de changer la donne. Il a par ailleurs jeté une pierre dans le champ de l'opposition...