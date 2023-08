Gambie: le président interdit temporairement les déplacements à l'étranger du gouvernement

Le président gambien Adama Barrow a suspendu jusqu'à la fin de l'année les déplacements à l'étranger pour lui et tous les ministères afin de réduire les dépenses publiques, a annoncé samedi le porte-parole du gouvernement dans un communiqué.



"Le président Barrow a signé le décret exécutif suspendant tous les voyages à l'étranger du président, du vice-président, des ministres, des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires et employés de toutes les institutions et agences gouvernementales", indique le document.



Les réunions où la participation de la Gambie est obligatoire et les voyages à l'étranger entièrement financés par des sources externes sont exemptés de cette décision, sous réserve d'une autorisation du président ou d'un fonctionnaire autorisé, est-il précisé.



La Gambie, plus petit pays d'Afrique continentale avec un peu plus de deux millions d'habitants, est 174e sur 191 de l'indice de développement humain de l'ONU, qui agrège des critères de santé, d'éducation et de niveau de vie.



Plus d'un cinquième de la population vit avec moins de deux dollars par jour selon la banque mondiale. L'inflation annuelle a atteint 11,6% en 2022.



Le déficit budgétaire s'est creusé à 4,8% en 2022, notamment parce que les recettes fiscales ont diminué en raison de la baisse des taxes et de l'augmentation des subventions pour le carburant, les engrais et les céréales, conséquence de la guerre en Ukraine.



Selon une analyse conjointe de la Banque mondiale et du FMI achevée en novembre 2022, le risque de surendettement est élevé. La dette publique s'élevait à 83,9% du PIB en 2022.



M. Barrow a largement remporté un deuxième mandat en décembre 2021, lors d'une présidentielle constituant la première transition ouverte à la tête de cette ancienne colonie britannique depuis la dictature en 2017