Gambie : Le port du masque devenu obligatoire, fermeture de certains lieux publics pour 90 jours

La Gambie annonçait hier que sa vice-présidente avait été testée positive au coronavirus. Une situation qui poussait le Président Barrow à se mettre en quarantaine. À la veille de la fête de Tabaski, le gouvernement Gambien a donc annoncé le port obligatoire des masques faciaux, la fermeture temporaire des lieux publics non essentiels et l'interdiction des rassemblements publics et sociaux. Des nouvelles mesures valables pendant 90 jours.