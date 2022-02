Galop d'entraînement d'après-match Sénégal vs Burkina : Pas de décrassage pour les titulaires à l'exception de Saliou Ciss... Boulaye Dia absent...

16 joueurs sénégalais se sont entraînés au niveau du terrain annexe du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, ce jeudi après-midi suite à la qualification du Sénégal à la finale de la CAN. Sous un ciel camerounais couvert, Aliou Cissé et ses collaborateurs ont tout de même tenu quelques ateliers avec et ou sans ballon en plus de quelques exercices de renforcement musculaire assez intenses.



Pour ce galop de lendemain de demi-finale, les titulaires alignés lors du match de demi-finale sont restés à l'hôtel Djeuga Palace où logent les Lions. Tous à l'exception du défenseur latéral gauche des Lions, Saliou Ciss qui est venu faire quelques tours de terrain suivi d'une petite séance de jonglage en compagnie de l'ancien footballeur international, El Hadj Diouf.



Le reste du groupe s'est renforcé, alternant des séries de sprints et autres exercices sollicitant l'activité cardiaque. En plus d'un travail accentué sur les sorties de balle à une touche, en situation de pressing haut, la séance s'est terminée sur une opposition à six contre six, très disputée, sur un terrain réduit.



À noter que le galop d'entraînement de ce vendredi de déroulera à huis clos, loin des indiscrétions, à quelques 48 heures de la finale contre l'Égypte...