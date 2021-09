La fondation Auchan vient de remettre une importante enveloppe financière de 10 495 000 FCFA à l'association "Les racines de l'espoir".



En effet, la mission de ladite association qui travaille en partenariat avec Auchan est de faire du social, pour des personnes défavorisées en particulier les enfants malades, les enfants talibés et les enfants sans abri, de prôner un monde solidaire de partage et de compassion pour un lendemain meilleur, d'éradiquer la mendicité des enfants et aider les enfants malades avec une prise en charge totale.



Ainsi, cette importante somme d'argent va permettre de boucler les travaux de finition de "la maison de l'espoir" sise au village Gabb (Keur Moussa) : Construction du réfectoire; l'installation de panneaux solaires pour l’alimentation en électricité de la maison; mise en place d’un jardin potager pour enseigner aux enfants des techniques agricoles et fournir des produits frais à la maison pour l’alimentation des enfants bénéficiaires...