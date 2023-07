GUÉDÉ 2023- Les mots de Khalifa Sall adressés à Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre

L’ancien maire de Dakar et probable futur candidat à la prochaine présidentielle figure aussi parmi les personnalités politiques qui sont venus prendre part au magal commémorant la venue au monde de Serigne Abdou Khadre Mbacké. Khalifa Sall s’est ainsi rendu à Guédé où il s’est entretenu avec Cheikh Bass Abdou Khadre. Dans son discours, il magnifiera l’élégance avec laquelle le chef religieux porte la charge de porte-parolat de Touba. Des fonctions qu’il jugera assez compliquées et considérablement délicates mais qui sont gérées de manière très satisfaisante. Cheikh Bass se réjouira du déplacement effectué par son hôte non sans rappeler toutes les bonnes actions que Khalifa Sall, lorsqu’il était maire de Dakar, consentait pour la communauté mouride.