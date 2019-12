GRAVES ACCUSATIONS / Les enquêteurs de l’OFNAC invités, logés et nourris par son adversaire politique... Le maire de Taïf dénonce.

Mbaye Tine n'a rien à se reprocher et n'a guère peur d'être fouillé par l'OFNAC. Ce qui ne lui plaît pas, c'est le fait que les enquêteurs de l'Office aient accepté d'être invités (à travers une pétition) par son adversaire politique, qui, par ailleurs, les a logés et nourris durant leur séjour...une dizaine de jours... C'est du moins ce qui peut-être retenu substantivement de la déclaration qu'il a faite en marge d'une manifestation sportive organisée dans sa commune et dont il était le parrain.



Le maire de Taïf, visiblement écoeuré par la démarche adoptée par les enquêteurs de l'office accusera vertement son adversaire politique Serigne Fallou Mbacké d'avoir manigancé cette fouille. D'ailleurs, reprend-il " la colère des populations était telle qu'il a été invité par ces dernières à ne répondre à aucune de leurs questions.



Ce qu'il ne fit pas eu égard à son esprit républicain, dira-t-il et n'ayant rien à se reprocher. Des accusations graves qui touchent de part et d'autre le chef religieux et l' Ofnac et contre lesquelles Dakaractu est disposée à recueillir leur droit de réponse. Affaire à suivre...