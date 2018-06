G7 : Donald Trump brûle l’accord commercial après l’avoir béni

Du haut de Air Force One, le président américain a tweeté pour que soit retirée sa signature du communiqué final où elle était apposée quelques heures plus tôt.



"En raison des fausses déclarations de Justin à sa conférence de presse, et du fait que le Canada impose des taxes massives sur nos agriculteurs, travailleurs et entreprises américaines, j'ai demandé à nos représentants américains de retirer le soutien au communiqué, tandis que nous envisageons des tarifs sur les automobiles qui inondent le marché américain !", a protesté Donald Trump ce dimanche.