Fusion de l’IPRES et de la CSS : « Elle est déjà faite! Il ne reste que sa matérialisation » (Mamadou Racine Sy, PCA de l’IPRES)

Le projet de numérisation du système de prévoyance sociale, vise essentiellement à engager le processus de rapprochement entre l'Ipres et la Caisse de sécurité sociale.



Une innovation qui met en place une plateforme technologique sécurisée et une banque de données commune entre les deux institutions.



En effet, ce dont il s’agit, c’est la matérialisation de NDAMLI qui est le guichet unique privilégié pour les démarches administratives relatives aux activités de la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) et de l'Institution de Prévoyance retraite du Sénégal (IPRES). Il a été conçu et réalisé pour vous assurer une meilleure qualité de service par la simplicité et la sécurité des procédures.



C’est tout le sens de l'activité de ce samedi qui permet de faciliter la fusion entre les deux institutions que sont l’IPRES et la CSS. Le président du Conseil d’administration assistant au match entre les deux institutions ce samedi, a manifesté toute sa satisfaction de voir ce projet, en phase d'aboutissement. « Nous avons réussi ce qu’aucune institution de prévoyance sociale n’a réussi en Afrique. Le Sénégal donne l’exemple à travers ce projet.



Mamadou Racine Sy, tout réjoui de voir ce projet en phase de matérialisation exulte devant les deux directeurs des institutions sociales : « Nous n’avons plus le choix. Quand nous avons un même système d’information, une même base de données, un recouvrement unique, un paiement unique et un numéro d’immatriculation unique, je pense que la fusion est déjà faite. »



Le président du Conseil d’administration de l’Ipres, soulignant par ailleurs que le Sénégal est "le seul pays d'Afrique où il existe deux caisses de sécurité sociale qui s'adressent à la même population (employeurs et salariés)", reste convaincu que l’innovation NDAMLI va faciliter le rapprochement qui est aujourd’hui, inéluctable...