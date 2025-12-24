Réhabilitation route Ziguinchor-Diembéring : Le président Diomaye va lancer les travaux pour 10 milliards de francs CFA

Le président sénégalais va d’un moment à l’autre se présenter près du village de Niambalang pour lancer les travaux d’entretien de la Nationale 6 entre Ziguinchor-Diembéring ainsi que le tronçon Oussouye-Mlomp-Élinkine, pour un montant de 10 milliards FCFA. Cette intervention s’inscrit dans le programme des 30 milliards FCFA destiné à l’entretien du réseau routier national pour 2024-2025.
Ce projet, financé par l’État du Sénégal et la BOAD, répond à la situation liée à l’état des routes dans le sud. Dans ce projet, les travaux comprennent également la réhabilitation de sections dégradées sur environ 24 km avec revêtement des pavés ainsi que l’amélioration de la signalisation routière.
