Ouverture de la Journée du Halal : vers la structuration d’un dispositif institutionnel national de l’économie halal


Ouverture de la Journée du Halal : vers la structuration d’un dispositif institutionnel national de l’économie halal
La Journée du Halal, organisée par l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), en collaboration avec Appsaya dans le cadre de la Foire Internationale de Dakar (FIDAK 2025), a été officiellement ouverte hier, marquant une étape majeure dans la structuration de l’économie halal au Sénégal. 
Cette initiative, portée sous l’impulsion du Directeur général de l’ADEPME, Monsieur Alpha Thiam, traduit une volonté affirmée d’inscrire durablement le halal comme levier stratégique de développement des PME et de compétitivité économique nationale.
 
 
La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur Ibrahima THIAM, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé du développement des PME-PMI. Dans son allocution, il a confirmé que le développement de l’économie halal est désormais pleinement intégré à l’agenda stratégique du Gouvernement du Sénégal, en parfaite cohérence avec la Vision Sénégal 2050 et l’Agenda national de transformation 2025–2029. Cette orientation vise, selon lui, à structurer un nouveau levier de croissance fondé sur la transformation locale, la création d’emplois qualifiés et le renforcement de la compétitivité à l’exportation.
 
Le Secrétaire d’État a décliné les principales priorités opérationnelles de cette politique publique, parmi lesquelles figurent la mise en place d’un dispositif institutionnel national dédié à l’économie halal, l’élaboration d’une norme nationale halal alignée sur les standards internationaux, le renforcement de la coordination interministérielle, ainsi que l’accompagnement technique et la certification progressive des PME, notamment à travers les mécanismes de l’ADEPME. Il a également souligné l’importance de faciliter l’accès à des financements conformes à la finance islamique et à des instruments d’investissement spécialisés.
 
Au-delà du cadre institutionnel, cette Journée du Halal s’inscrit dans une dynamique plus large, nourrie depuis plus d’une décennie par des acteurs pionniers du secteur. Halal Sénégal, structure de référence dans la promotion, la formation et la certification halal, a rappelé, par la voix de son Directeur Général Associé Dénéba Diouf, que le Sénégal a accueilli dès 2013 le Salon International du Business Musulman, puis en 2016 le premier Forum Africain du Business Halal, jetant ainsi les bases d’une réflexion structurée sur l’économie halal à l’échelle nationale et continentale.
 
"Aujourd’hui, Halal Sénégal intervient comme acteur opérationnel clé dans la certification halal, l’accompagnement des entreprises et la valorisation des opportunités à l’exportation, contribuant à connecter les PME sénégalaises aux chaînes de valeur de l’économie halal régionale et mondiale. Cette expertise, conjuguée à l’engagement institutionnel de l’ADEPME et à l’orientation politique affirmée de l’État, conforte l’ambition partagée de positionner le Sénégal comme un hub régional de référence des produits et services halal, à destination des marchés africains et internationaux. 
La Journée du Halal à la FIDAK 2025 apparaît ainsi comme un moment de convergence stratégique entre vision publique, expertise privée et ambition nationale, ouvrant la voie à une structuration durable et crédible de l’économie halal au Sénégal".
Autres articles
Mercredi 24 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Veille de Noël en Casamance : le message du président Diomaye Faye aux Forces de défense et de sécurité

Veille de Noël en Casamance : le message du président Diomaye Faye aux Forces de défense et de sécurité - 24/12/2025

La LONASE à la Fidak :

La LONASE à la Fidak : "Un acteur clé de l'économie Sénégalaise..."(DG Toussaint Manga) - 24/12/2025

Diamaguène : deux voleurs à moto interpellés après un vol à l’arraché en plein jour

Diamaguène : deux voleurs à moto interpellés après un vol à l’arraché en plein jour - 24/12/2025

Lutte contre la délinquance à Dakar : deux réseaux criminels démantelés à Keur Massar et en centre-ville

Lutte contre la délinquance à Dakar : deux réseaux criminels démantelés à Keur Massar et en centre-ville - 24/12/2025

Hôpital régional de Kaolack - Contrats précaires, bâtiments vétustes…, le directeur interpelle les autorités

Hôpital régional de Kaolack - Contrats précaires, bâtiments vétustes…, le directeur interpelle les autorités - 24/12/2025

Lutte contre la déperdition scolaire à ‎Kolda : Mouhamadou Lamine Barro et le projet FAIRE au chevet des couches vulnérables…

Lutte contre la déperdition scolaire à ‎Kolda : Mouhamadou Lamine Barro et le projet FAIRE au chevet des couches vulnérables… - 24/12/2025

Réhabilitation route Ziguinchor-Diembéring : Le président Diomaye va lancer les travaux pour 10 milliards de francs CFA

Réhabilitation route Ziguinchor-Diembéring : Le président Diomaye va lancer les travaux pour 10 milliards de francs CFA - 24/12/2025

50ᵉ anniversaire de l’envoi de la mission médicale chinoise (Fujian) au Sénégal : une exposition photographique pour célébrer un demi-siècle de coopération sanitaire

50ᵉ anniversaire de l’envoi de la mission médicale chinoise (Fujian) au Sénégal : une exposition photographique pour célébrer un demi-siècle de coopération sanitaire - 24/12/2025

Escroquerie portant sur 10 millions de FCFA : Comment une domestique a été bernée par de faux agents Sonatel en l’absence de sa patronne

Escroquerie portant sur 10 millions de FCFA : Comment une domestique a été bernée par de faux agents Sonatel en l’absence de sa patronne - 24/12/2025

Reconnaissance et statut de la profession de sage-femme au Sénégal : Bigué Ba Mbodji met en lumière les difficultés du corps professionnel

Reconnaissance et statut de la profession de sage-femme au Sénégal : Bigué Ba Mbodji met en lumière les difficultés du corps professionnel - 24/12/2025

RÉVISION D’UN ARRÊT DE LA COUR SUPRÊME : ENTRE DROIT, MANŒUVRE ET DÉRIVE INSTITUTIONNELLE ( Par Ibrahima Thiam )

RÉVISION D’UN ARRÊT DE LA COUR SUPRÊME : ENTRE DROIT, MANŒUVRE ET DÉRIVE INSTITUTIONNELLE ( Par Ibrahima Thiam ) - 23/12/2025

Démantèlement d’un réseau de faux recrutements ciblant des femmes : la DSC neutralise un prédateur numérique

Démantèlement d’un réseau de faux recrutements ciblant des femmes : la DSC neutralise un prédateur numérique - 23/12/2025

Saly Portudal sous tension : des élus municipaux arrêtés et déférés pour violences autour d’un site litigieux de la SAPCO

Saly Portudal sous tension : des élus municipaux arrêtés et déférés pour violences autour d’un site litigieux de la SAPCO - 23/12/2025

Révision du procès Sonko : le PLD And Suqali dénonce un « conflit d’intérêt structurel » et exige la démission du Premier ministre

Révision du procès Sonko : le PLD And Suqali dénonce un « conflit d’intérêt structurel » et exige la démission du Premier ministre - 23/12/2025

Jaxaay/Quartier 12 A : La jeunesse en colère face à la spoliation de son terrain de sport

Jaxaay/Quartier 12 A : La jeunesse en colère face à la spoliation de son terrain de sport - 23/12/2025

Gingembre Littéraire : Abdourahmane Diouf plaide pour un Sénégal bâti sur des identités assumées

Gingembre Littéraire : Abdourahmane Diouf plaide pour un Sénégal bâti sur des identités assumées - 23/12/2025

Thiès- accès aux fonds climatiques: les jeunes se penchent sur l'impact des politiques environnementales nationales....

Thiès- accès aux fonds climatiques: les jeunes se penchent sur l'impact des politiques environnementales nationales.... - 23/12/2025

Blanchiment dentaire : l’Ordre des chirurgiens-dentistes tire la sonnette d’alarme face à une menace sanitaire majeure

Blanchiment dentaire : l’Ordre des chirurgiens-dentistes tire la sonnette d’alarme face à une menace sanitaire majeure - 23/12/2025

Souveraineté numérique et innovation : Orange lance les premières offres Internet par satellite au Sénégal

Souveraineté numérique et innovation : Orange lance les premières offres Internet par satellite au Sénégal - 23/12/2025

L’appel de Diomaye aux entreprises à miser sur les agropoles : « Saisissez l’opportunité ! Les conditions sont réunies... »

L’appel de Diomaye aux entreprises à miser sur les agropoles : « Saisissez l’opportunité ! Les conditions sont réunies... » - 23/12/2025

Journée de don de sang organisée par LASG80 : le Lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque collecte 279 poches en une journée

Journée de don de sang organisée par LASG80 : le Lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque collecte 279 poches en une journée - 23/12/2025

NDIACKALACK 2025 –Serigne Mourtadha Mbacké regrette la perte des valeurs au sein de la société

NDIACKALACK 2025 –Serigne Mourtadha Mbacké regrette la perte des valeurs au sein de la société - 23/12/2025

Affaire Tivaouane Peulh : Amnesty dénonce une violation grave du droit au logement et interpelle le pouvoir

Affaire Tivaouane Peulh : Amnesty dénonce une violation grave du droit au logement et interpelle le pouvoir - 23/12/2025

Abdoulaye BA aux nouveaux membres de l’OFNAC : « Vous n’avez pas le droit d’échouer »

Abdoulaye BA aux nouveaux membres de l’OFNAC : « Vous n’avez pas le droit d’échouer » - 23/12/2025

Affaire Farba Ngom et Tahirou Sarr : Demba Ngom et Abdou Aziz Kane libérés sous contrôle judiciaire

Affaire Farba Ngom et Tahirou Sarr : Demba Ngom et Abdou Aziz Kane libérés sous contrôle judiciaire - 23/12/2025

Affaire Aziz Dabala : Pourquoi Tarba Mbaye n’a t-il pas été entendu par la DIC…

Affaire Aziz Dabala : Pourquoi Tarba Mbaye n’a t-il pas été entendu par la DIC… - 23/12/2025

Rassemblement suspect à Thiès : cinq individus interpellés pour actes contre nature...l’un des individus interpellés a déclaré être séropositif

Rassemblement suspect à Thiès : cinq individus interpellés pour actes contre nature...l’un des individus interpellés a déclaré être séropositif - 23/12/2025

Offensive antidrogue : plus de 150 kg de chanvre indien saisis à Yenne et un réseau démantelé à Tivaouane Peulh

Offensive antidrogue : plus de 150 kg de chanvre indien saisis à Yenne et un réseau démantelé à Tivaouane Peulh - 23/12/2025

Affaire Aziz Dabala- Scellés, souvenirs et deuil : quand la douleur de la famille se heurte au temps judiciaire

Affaire Aziz Dabala- Scellés, souvenirs et deuil : quand la douleur de la famille se heurte au temps judiciaire - 23/12/2025

Des hommes armés enlèvent 28 personnes se rendant à une fête musulmane au Nigeria

Des hommes armés enlèvent 28 personnes se rendant à une fête musulmane au Nigeria - 22/12/2025

RSS Syndication