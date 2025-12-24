Ouverture de la Journée du Halal : vers la structuration d’un dispositif institutionnel national de l’économie halal

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur Ibrahima THIAM, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé du développement des PME-PMI. Dans son allocution, il a confirmé que le développement de l’économie halal est désormais pleinement intégré à l’agenda stratégique du Gouvernement du Sénégal, en parfaite cohérence avec la Vision Sénégal 2050 et l’Agenda national de transformation 2025–2029. Cette orientation vise, selon lui, à structurer un nouveau levier de croissance fondé sur la transformation locale, la création d’emplois qualifiés et le renforcement de la compétitivité à l’exportation.

Le Secrétaire d’État a décliné les principales priorités opérationnelles de cette politique publique, parmi lesquelles figurent la mise en place d’un dispositif institutionnel national dédié à l’économie halal, l’élaboration d’une norme nationale halal alignée sur les standards internationaux, le renforcement de la coordination interministérielle, ainsi que l’accompagnement technique et la certification progressive des PME, notamment à travers les mécanismes de l’ADEPME. Il a également souligné l’importance de faciliter l’accès à des financements conformes à la finance islamique et à des instruments d’investissement spécialisés.

Au-delà du cadre institutionnel, cette Journée du Halal s’inscrit dans une dynamique plus large, nourrie depuis plus d’une décennie par des acteurs pionniers du secteur. Halal Sénégal, structure de référence dans la promotion, la formation et la certification halal, a rappelé, par la voix de son Directeur Général Associé Dénéba Diouf, que le Sénégal a accueilli dès 2013 le Salon International du Business Musulman, puis en 2016 le premier Forum Africain du Business Halal, jetant ainsi les bases d’une réflexion structurée sur l’économie halal à l’échelle nationale et continentale.

"Aujourd’hui, Halal Sénégal intervient comme acteur opérationnel clé dans la certification halal, l’accompagnement des entreprises et la valorisation des opportunités à l’exportation, contribuant à connecter les PME sénégalaises aux chaînes de valeur de l’économie halal régionale et mondiale. Cette expertise, conjuguée à l’engagement institutionnel de l’ADEPME et à l’orientation politique affirmée de l’État, conforte l’ambition partagée de positionner le Sénégal comme un hub régional de référence des produits et services halal, à destination des marchés africains et internationaux.

La Journée du Halal à la FIDAK 2025 apparaît ainsi comme un moment de convergence stratégique entre vision publique, expertise privée et ambition nationale, ouvrant la voie à une structuration durable et crédible de l’économie halal au Sénégal".