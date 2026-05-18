Fusillade en Turquie: un homme armé abat quatre personnes, huit autres blessées

Quatre personnes ont été tuées et huit autres blessées lundi par un homme armé près de la ville turque de Mersin (sud), ont rapporté plusieurs médias locaux.
Selon les agences de presse privées DHA et IHA, le suspect, toujours recherché, a d’abord ouvert le feu dans un restaurant, tuant le propriétaire de l’établissement et un employé et blessant plusieurs clients, avant d’abattre deux autres hommes au cours de sa fuite.
Selon les agences de presse privées DHA et IHA, le suspect, toujours recherché, a d’abord ouvert le feu dans un restaurant, tuant le propriétaire de l’établissement et un employé et blessant plusieurs clients, avant d’abattre deux autres hommes au cours de sa fuite.
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