Des frappes russes ciblent un cargo chinois et font plus de 30 blessés en Ukraine

Un drone russe a touché un cargo chinois au large du port ukrainien d’Odessa, en mer Noire, dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé à l’AFP un porte-parole des forces navales ukrainiennes. Selon la marine ukrainienne, il s’agirait du KSL Deyang.
Lundi matin, “un drone ennemi de combat a attaqué le cargo KSL DEYANG qui se trouvait en mer près de la région d’Odessa”, ont précisé les forces navales ukrainiennes sur le réseau Telegram. Elles ont publié une photo montrant une trace noire sur la timonerie du navire, semblant être l’endroit où a frappé le drone.
“La Russie démontre une fois de plus que ses attaques constituent une menace non seulement pour l’Ukraine; c’est désormais un risque même pour ses partenaires, dont des bateaux se retrouvent en mer Noire”, ont ajouté les forces navales. Le bateau a été légèrement endommagé, mais personne n’a été tué ni blessé, a affirmé à l’AFP le porte-parole des forces navales ukrainiennes, Dmytro Pletentchouk. Le navire, battant pavillon des îles Marshall, appartient à un propriétaire chinois et dispose d’un équipage chinois, ont encore précisé les forces navales.
“Le bateau entrait en zone portuaire pour chargement. Après avoir été frappé de nuit par un Shahed, l’équipage a géré seul les conséquences” et “le navire a poursuivi sa route vers son port de destination”, a détaillé M. Pletentchouk. Un deuxième navire, battant pavillon de la Guinée-Bissau, a également été touché par un drone dans la même zone, a ajouté l’administration ukrainienne des ports maritimes. “Les deux navires ont subi de brefs incendies, que les équipages ont rapidement éteints par leurs propres moyens. Selon les premières informations, aucune victime n’est à déplorer”, selon la même source.
L’incident s’est produit à la veille de la visite du président russe Vladimir Poutine en Chine. “Les Russes ne pouvaient pas ignorer quel navire se trouvait en mer”, a affirmé de son côté le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur X.
Odessa et Dnipro prises pour cibles
Ce lundi, Kiev a également affirmé que la Russie a lancé plus de 500 drones et une vingtaine de missiles sur l’Ukraine pendant la nuit, faisant plus de 30 blessés.
La Russie a ciblé pendant la nuit la ville industrielle de Dnipro, dans le centre-est du pays. Le maire a publié sur les réseaux sociaux des images montrant des fenêtres d’immeubles d’habitation soufflées. “Vingt-six personnes ont été blessées. L’ennemi a attaqué six districts de la région avec des missiles, des drones, de l’artillerie et des bombes aériennes”, a le gouverneur régional Oleksandre Ganja sur Telegram.
Des frappes russes ont également blessé cinq personnes dans les villes méridionales d’Odessa, de Kherson et de Zaporijjia, selon les autorités locales. L’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir abattu la plupart des 546 drones lancés par les forces russes. En revanche, seulement quatre missiles sur un total de 22 ont pu être interceptés, selon la même source. Notamment, aucun des 14 projectiles balistiques n’a pu être abattu, selon les chiffres officiels, alors que l’Ukraine souffre d’un déficit de missiles PAC-3 pour les systèmes de défense aérienne Patriot, les seuls capables de détruire les projectiles balistiques.
Des frappes massives de part et d’autre
Ces frappes interviennent après celles de l’Ukraine. Selon des sources russes, Kiev a mené dans la nuit de samedi à dimanche l’une des attaques les plus dévastatrices contre la région de Moscou depuis le début de l’invasion russe, il y a plus de quatre ans. Trois personnes auraient trouvé la mort dans ces attaques.
L’Ukraine, en riposte aux bombardements quotidiens de l’armée russe, frappe régulièrement des cibles en Russie. Elle assure viser des sites militaires mais aussi énergétiques afin de réduire la capacité de Moscou à financer ses opérations militaires. Si la région de la capitale fait régulièrement l’objet d’attaques de drones, Moscou elle-même, située à plus de 400 kilomètres de la frontière ukrainienne, est plus rarement visée. Les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit sont au point mort.
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