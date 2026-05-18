Des frappes russes ciblent un cargo chinois et font plus de 30 blessés en Ukraine

L’incident s’est produit à la veille de la visite du président russe Vladimir Poutine en Chine. “Les Russes ne pouvaient pas ignorer quel navire se trouvait en mer”, a affirmé de son côté le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur X.







Odessa et Dnipro prises pour cibles

Ce lundi, Kiev a également affirmé que la Russie a lancé plus de 500 drones et une vingtaine de missiles sur l’Ukraine pendant la nuit, faisant plus de 30 blessés.

La Russie a ciblé pendant la nuit la ville industrielle de Dnipro, dans le centre-est du pays. Le maire a publié sur les réseaux sociaux des images montrant des fenêtres d’immeubles d’habitation soufflées. “Vingt-six personnes ont été blessées. L’ennemi a attaqué six districts de la région avec des missiles, des drones, de l’artillerie et des bombes aériennes”, a le gouverneur régional Oleksandre Ganja sur Telegram.





Des frappes russes ont également blessé cinq personnes dans les villes méridionales d’Odessa, de Kherson et de Zaporijjia, selon les autorités locales. L’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir abattu la plupart des 546 drones lancés par les forces russes. En revanche, seulement quatre missiles sur un total de 22 ont pu être interceptés, selon la même source. Notamment, aucun des 14 projectiles balistiques n’a pu être abattu, selon les chiffres officiels, alors que l’Ukraine souffre d’un déficit de missiles PAC-3 pour les systèmes de défense aérienne Patriot, les seuls capables de détruire les projectiles balistiques.



Des frappes massives de part et d’autre

Ces frappes interviennent après celles de l’Ukraine. Selon des sources russes, Kiev a mené dans la nuit de samedi à dimanche l’une des attaques les plus dévastatrices contre la région de Moscou depuis le début de l’invasion russe, il y a plus de quatre ans. Trois personnes auraient trouvé la mort dans ces attaques.

